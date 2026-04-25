Perú

Nace La Plaza Trasnoche: el teatro limeño se reinventa con Ernesto Pimentel, Coco Marusix y referentes de la escena

La nueva propuesta nocturna integra cabaret, melodrama y performance con grandes nombres, invitando al público a vivir el arte escénico en un ritual colectivo y festivo.

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La nueva propuesta nocturna integra cabaret, melodrama y performance con grandes nombres, invitando al público a vivir el arte escénico en un ritual colectivo y festivo.
La nueva propuesta nocturna integra cabaret, melodrama y performance con grandes nombres, invitando al público a vivir el arte escénico en un ritual colectivo y festivo.

El Teatro La Plaza, uno de los espacios más emblemáticos de la escena limeña, inaugura un formato nocturno que desafía las fronteras entre el teatro tradicional y el circuito festivo de la ciudad. Bajo el nombre de La Plaza Trasnoche, la propuesta invita al público a experimentar las noches de Miraflores de una manera radicalmente distinta: combinando dramaturgia, encuentro social y fiesta en un solo ritual.

La Plaza Trasnoche surge como respuesta a la búsqueda de una experiencia teatral menos solemne y más cercana, capaz de dialogar con el pulso nocturno de Lima. Cada viernes y sábado, el lobby del Teatro La Plaza se transforma en un punto de encuentro sin etiquetas ni formalidades. Aquí, la función no marca el final de la noche: apenas es el inicio de una experiencia extendida. El público asiste a la obra, pero también se queda, conversa, comparte y, sobre todo, se integra a una comunidad que celebra la diversidad, la creatividad y la libertad.

El concepto se aleja de la rigidez convencional del teatro para instalarse en la vida nocturna de la ciudad. Con funciones a las 10:30 p.m. y un bar abierto hasta las 2:00 a.m., La Plaza Trasnoche propone que el teatro sea parte del recorrido nocturno, mezclando arte escénico con sociabilidad y convirtiendo al espectador en protagonista activo del espacio.

La Plaza Trasnoche: el teatro limeño se reinventa con Ernesto Pimentel, Coco Marusix y referentes de la escena.
La Plaza Trasnoche: el teatro limeño se reinventa con Ernesto Pimentel, Coco Marusix y referentes de la escena.

Una programación que desafía géneros y formatos

La temporada 2026 de La Plaza Trasnoche está compuesta por cuatro obras, cada una con una identidad propia y una apuesta por el cruce de lenguajes escénicos:

- Senado (Del 17 de abril al 16 de mayo)

En esta obra, el teatro se convierte en el Senado del país, con Ernesto Pimentel en el rol de Presidenta. Cada noche se debate una ley ficticia: la prohibición de la homosexualidad en el Perú. El público es testigo y cómplice de una decisión urgente, en un dispositivo escénico ágil y provocador. La dramaturgia está a cargo de Ernesto Pimentel, Alejandro Clavier, Gabriel de La Cruz, Pablo Saldarriaga y Juan Osorio, con dirección de Gabriel de La Cruz.

- Cariño Malo (Del 26 de junio al 29 de julio)

Este melodrama queer adopta el formato de radionovela y explora temas de intimidad, violencia y deseo en un entorno de secretos familiares y represión social. La obra, escrita y dirigida por Alejandro Clavier, es interpretada por Sebastián Stimman, Diego Salinas y Alejandro Clavier.

- Perseo (Dos reinas y un funeral) (Del 21 de agosto al 19 de septiembre)

Un cabaret contemporáneo que reúne a Coco Marusix, Naamin Timoyco y La Langosta, íconos de la escena popular peruana. Con dramaturgia y dirección de Mario Saldaña, la propuesta es festiva, performática e irreverente, y busca romper esquemas a través del humor y la provocación.

- Ernesto Pimentel busca chamba (Del 30 de octubre al 28 de noviembre) El ciclo culmina con un unipersonal musical protagonizado por Ernesto Pimentel, donde cada función se construye en vivo y sin libreto fijo. El personaje se reinventa junto al público, en un ejercicio de libertad escénica y complicidad.

Ernesto Pimentel y Coco Marusix lideran la revolución nocturna de La Plaza Trasnoche
Ernesto Pimentel y Coco Marusix lideran la revolución nocturna de La Plaza Trasnoche

La Plaza Trasnoche se realiza en el Teatro La Plaza – Larcomar, Miraflores, con funciones los viernes y sábados a las 10:30 p.m. El bar permanece abierto hasta las 2:00 a.m., invitando a prolongar la experiencia y a sumergirse en una comunidad vibrante y diversa. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Con su apuesta por el cruce de géneros y la integración social, La Plaza Trasnoche se instala como un nuevo referente para la vida nocturna limeña y para quienes buscan una manera distinta de acercarse al teatro y al encuentro.

El Teatro La Plaza reúne a figuras icónicas como Ernesto Pimentel, Coco Marusix y Naamin Timoyco en una programación que cruza teatro, fiesta y diversidad, transformando la vida nocturna de Miraflores.
El Teatro La Plaza reúne a figuras icónicas como Ernesto Pimentel, Coco Marusix y Naamin Timoyco en una programación que cruza teatro, fiesta y diversidad, transformando la vida nocturna de Miraflores.

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