Roberto Sánchez no sería electo diputado: Candidata con el número 2 de Juntos por el Perú lo supera en votos

Candidata Giannina Avendaño cuenta con 5 mil votos más que el candidato presidencial. Foto: composición Infobae

A pesar de estar con un pie en la segunda vuelta del 7 de junio, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no sería elegido diputado por Lima Metropolitana.

A comparación de otros candidatos presidenciales, como Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, Sánchez Palomino no correría la misma suerte de obtener un escaño en el Congreso bicameral.

PUBLICIDAD

Si bien Juntos por el Perú tiene hasta este momento garantizado un escaño por Lima Metropolitana en la Cámara de Diputados, dicha curul sería ocupada por la candidata con el número 2 de la lista que presentó el partido en este distrito electoral.

Se trata de Gianina Iris Avendaño Vilca, quien supera en votos preferenciales a Roberto Sánchez. Este último iba con el número 1 de la lista de diputados por Lima Metropolitana.

PUBLICIDAD

Votos preferenciales obtenidos por Giannina Avendaño y Roberto Sánchez.

Al 89% de actas contabilizadas, Avendaño cuenta con 20.557 votos, es decir, que esa cantidad de electores, además de marcar el símbolo de Juntos por el Perú, usó el recuerdo de voto preferencial y marcó el número 2. En tanto, el candidato presidencial tiene 14.809 votos.

Aún faltan contabilizar 11% de actas, de las cuales 9% se encuentran observadas y pendientes de ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales. El 2% de actas restantes aún no han sido procesadas.

PUBLICIDAD

Confirman sanción a Juntos por el Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que Juntos por el Perú, partido liderado por Roberto Sánchez, deberá pagar una multa de S/ 88.000 tras identificar irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña para las Elecciones Generales 2021, según resolución oficial emitida este 29 de abril.

La decisión fue respaldada por el actual jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, quien declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por el partido. La institución determinó que la infracción consistió en la falta de firmas de los aportantes en 86 recibos correspondientes a aportes privados, cada uno por un monto inferior al 25% de una Unidad Impositiva Tributaria. En lugar de las firmas requeridas, los 86 documentos presentaban únicamente la doble firma del tesorero de la organización.

PUBLICIDAD

Recibo de aporte privado. No hay firma del supuesto aportante, sino que aparece la firma doble del tesorero.

El proceso sancionador fue iniciado bajo la gestión de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, e incluyó una verificación de la segunda entrega de información financiera de la campaña en 2021. Originalmente se observaron 191 recibos, pero tras el cruce de datos, la infracción se restringió a los 86 mencionados. La resolución oficial señala que la falta se configuró como una infracción “continuada” por la reiteración en cada recepción de fondos.

El equipo legal de Juntos por el Perú argumentó que la facultad sancionadora había prescrito y negó la existencia de dolo en su accionar. No obstante, la administración de Pachas Serrano enfatizó que, en el ámbito administrativo, las acciones negligentes también son susceptibles de sanción, aún sin intención deliberada de infringir la norma. “No existe vulneración alguna del principio de culpabilidad”, indica el dictamen.

PUBLICIDAD

La organización política puede presentar una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un plazo de hasta 15 días hábiles.