Perú

Médicos olvidan gasa tras realizar cesárea en Cajamarca: Madre queda postrada desde hace varios meses

Cleimer Celis Palomino denuncia negligencia médica contra su pareja, quien tras una cesárea quedó sin poder moverse ni hablar. Según su testimonio, esta situación le ha causado un daño irreversible

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Una joven madre de 19 años se encuentra en estado crítico y postrada en una cama de hospital en Cajamarca, luego de que presuntamente le dejaran una gasa en el abdomen durante una cesárea. Su pareja narra el calvario que viven y pide justicia.

La familia de Flor Elizabeth Bacón Salazar, de diecinueve años, denuncia que sufrió presunta negligencia médica en el Hospital Simón Bolívar de Cajamarca tras una cesárea realizada en septiembre de 2025. Según declaraciones recogidas, los médicos olvidaron una gasa dentro del abdomen de la paciente, complicación que derivó en un cuadro grave de salud y la mantiene internada desde hace tres meses.

El 6 de septiembre de 2025, Flor Elizabeth Bacón Salazar dio a luz a su primer hijo mediante una cesárea en el Hospital Simón Bolívar de Cajamarca. Poco después, su estado de salud empeoró considerablemente, situación que alertó a sus familiares. Su pareja, Cleimer Celis, relató que la joven madre quedó inconsciente y fue trasladada al Hospital Regional Docente de Cajamarca, donde permanece internada.

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“Mi esposa está prácticamente inconsciente, llevamos tres meses aquí y su estado es delicado”, afirmó Celis.

Familia denuncia complicaciones severas tras parto por cesárea en hospital de Cajamarca
Familia denuncia complicaciones severas tras parto por cesárea en hospital de Cajamarca| Latina Noticias

La evolución negativa de la paciente motivó una segunda intervención quirúrgica en el Hospital Regional. Según el testimonio de la familia, el equipo médico descubrió que una gasa había sido olvidada en el vientre de Flor Elizabeth Bacón Salazar durante la cesárea inicial. El propio director del hospital confirmó el hallazgo a los familiares. Esta complicación agravó el cuadro clínico de la paciente, quien actualmente no puede hablar ni moverse.

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Secuelas y situación actual de la paciente

Desde la segunda operación, Flor Elizabeth Bacón Salazar permanece postrada en cama, sin capacidad para alimentarse ni cubrir sus necesidades básicas por sí sola. Su pareja señaló que necesita asistencia médica continua y alimentación por sonda. “Hasta ahora ella no habla y tampoco se mueve”, explicó su pareja. El pronóstico médico es reservado. Según informaron los profesionales a la familia, la posibilidad de recuperación es mínima y las secuelas podrían ser irreversibles.

La familia también ha solicitado el traslado de la paciente a Lima para recibir atención especializada. Sin embargo, el pedido no ha sido atendido por las autoridades sanitarias hasta la fecha.

Una joven permanece internada en estado crítico luego de una intervención quirúrgica en un hospital regional, tras complicaciones derivadas de un material olvidado dentro de su abdomen por personal de salud| Andina
Una joven permanece internada en estado crítico luego de una intervención quirúrgica en un hospital regional, tras complicaciones derivadas de un material olvidado dentro de su abdomen por personal de salud| Andina

El caso está bajo investigación del Ministerio Público, que ha abierto un proceso judicial por presunta negligencia médica. Hay al menos quince profesionales de la salud involucrados en la investigación. El proceso avanza con lentitud y se prevé que la resolución podría demorar entre uno y tres años.

“El fiscal me dijo que este tipo de casos puede durar hasta tres años”, relató el esposo de la paciente.

El Hospital Simón Bolívar emitió un pronunciamiento en el que expresa su solidaridad con la paciente y asegura que continuará colaborando con las autoridades. Para la familia, el comunicado resulta insuficiente. El director del hospital sostuvo ante medios locales que el estado de salud de la joven es “estable, con algunas secuelas”.

Celis enfrenta dificultades económicas tras haber perdido su empleo, mientras debe hacerse cargo de su esposa y de su hijo de ocho meses. “Ya no cuento con dinero, y los gastos diarios son muchos: pañales, leche, medicamentos”, explicó.

No obstante, el hospital no ha indicado cómo ayuda a la familia de la víctima tras la negligencia médica.

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