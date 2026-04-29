Perú

Amplían el estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Se suspenden los eventos por el 01 de mayo?

La prórroga de esta medida llega en un momento de alta actividad social y movilidad, lo que obliga a que tanto ciudadanos como organizadores de eventos se adapten a las condiciones establecidas

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Lima en emergencia: reglas para conciertos y salidas por el feriado largo
Lima en emergencia: reglas para conciertos y salidas por el feriado largo

La prórroga del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, coincide con los días previos al feriado por el 1 de mayo, una fecha en la que suelen realizarse conciertos, fiestas y otras actividades masivas que empiezan desde la noche del 30 de abril y se extienden hasta la madrugada.

Ante este escenario, surge una pregunta clave: ¿estos eventos se suspenden automáticamente por la medida?

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Eventos por el 1 de mayo: qué está permitido y qué no

El decreto no ordena la suspensión general de eventos. Sin embargo, sí establece reglas claras.

Las actividades públicas de carácter masivo —como conciertos, fiestas o celebraciones grandes— deben contar con autorización previa de las autoridades. Esto implica que cada evento debe ser evaluado antes de realizarse.

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En la práctica, esto significa que:

  • Los eventos no están prohibidos automáticamente
  • Pero sí necesitan permiso para llevarse a cabo
  • Las autoridades pueden aprobarlos o no, según condiciones de seguridad

En cambio, las reuniones o actividades que no impliquen grandes concentraciones de personas pueden realizarse sin necesidad de solicitar autorización.

Eventos que comienzan el 30 de abril y siguen en la madrugada

El decreto entra en vigencia el 29 de abril, por lo que todas las actividades previstas desde el 30 de abril ya quedan bajo las reglas del Estado de Emergencia.

Esto incluye conciertos o fiestas que comienzan en la noche y se prolongan hasta la madrugada del 1 de mayo.

En estos casos, lo clave es que:

  • El evento haya sido autorizado previamente
  • Cumpla con las condiciones de seguridad exigidas

Si cuenta con permiso, puede desarrollarse. Si no, las autoridades tienen la facultad de intervenir.

Viajes y salidas por el feriado: lo que debes saber

El Estado de Emergencia no prohíbe viajar ni salir de la ciudad. Las personas pueden desplazarse dentro y fuera de Lima.

Sin embargo, el decreto permite que se restrinja la libertad de tránsito de forma temporal, lo que se traduce en posibles controles en carreteras, terminales o vías principales.

Esto implica que:

  • Sí se puede viajar durante el feriado
  • Pero puede haber mayor presencia policial o militar
  • Podrían realizarse controles o verificaciones

Estas medidas buscan reforzar la seguridad en un contexto de alta movilidad por el feriado.

Feriado en Lima bajo emergencia: permisos, controles y recomendaciones
Feriado en Lima bajo emergencia: permisos, controles y recomendaciones

Más control en las calles durante el feriado

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Esto supone una mayor presencia de agentes en calles, zonas de alta concurrencia y puntos estratégicos.

Además, la Policía puede definir dónde intervenir con mayor intensidad, basándose en información sobre zonas con mayor incidencia delictiva.

En fechas como el 1 de mayo, donde aumenta la circulación de personas, estos operativos pueden intensificarse.

Un grupo de agentes del Ejército del Perú resguarda las calles de Lima, tras la disposición de un estado de emergencia en la ciudad capitalina.
Un grupo de agentes del Ejército del Perú resguarda las calles de Lima, tras la disposición de un estado de emergencia en la ciudad capitalina. (Andina)

Restricciones temporales en nombre de la seguridad

El decreto también establece que, durante el Estado de Emergencia, algunos derechos pueden ser limitados temporalmente para facilitar la acción de las autoridades.

Entre ellos están:

  • La libertad de tránsito
  • La libertad de reunión
  • La inviolabilidad del domicilio
  • La libertad personal

Estas restricciones no significan una prohibición total, sino que permiten a la Policía actuar con mayor rapidez en situaciones de riesgo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que deben tener en cuenta quienes salgan o asistan a eventos

Frente a este escenario, las personas que planean asistir a eventos o viajar durante el feriado deben considerar algunos puntos:

  • Verificar que los eventos cuenten con autorización
  • Tener en cuenta posibles controles en rutas o accesos
  • Prever tiempos adicionales de traslado
  • Seguir las indicaciones de las autoridades

El objetivo de estas medidas es reforzar la seguridad en un contexto donde la delincuencia sigue siendo una preocupación.

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