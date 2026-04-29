Alineaciones de Universitario vs Nacional HOY: posibles titulares para duelo por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Alineaciones del Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026.

Universitario de Deportes recibirá a Nacional de Uruguay hoy, miércoles 29 de abril, en el estadio Monumental, por la jornada 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El duelo cobra especial trascendencia, ya que ambos equipos viven realidades similares, pero diferenciados en el ámbito internacional.

El equipo ‘crema’ llega en medio de un momento complicado tras un presente irregular: una victoria y tres derrotas entre Liga 1 y el certamen de Conmebol. Esto generó la salida de Javier Rabanal, aunque la presencia de Jorge Araujo tampoco pudo levantar a la ‘U’, que se despidió de la pelea por el Torneo Apertura.

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La situación en la Libertadores tampoco es favorable para el elenco ‘merengue’, ya que si bien debutó con un empate sin goles ante Deportes Tolima en Colombia, la derrota en casa con Coquimbo Unido de Chile puso contra las cuerdas al conjunto peruano, que se ubica último en la tabla y está obligado a ganar para seguir con vida.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Posible alineación de Universitario

El DT interino Jorge Araujo apostará por un esquema 3-5-2 para enfrentar a Nacional, privilegiando el equilibrio entre defensa y ataque. En el arco se mantendrá Miguel Vargas, quien ha mostrado seguridad en las primeras jornadas de la Copa.

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En la línea de tres centrales, el entrenador no podrá contar con Matías Di Benedetto, fuera por prevención. Por ello, la defensa estaría compuesta por Caín Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría. Por las bandas, Andy Polo y José Carabalí serían los carrileros encargados de aportar profundidad y recorrido, tanto en defensa como en ataque.

En el mediocampo, la experiencia y el despliegue de Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha serían claves para dar equilibrio y generación de juego. Horacio Calcaterra sí queda fuera por lesión.

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En la ofensiva, Edison Flores acompañaría a Alex Valera en el ataque. El regreso de Lisandro Alzugaray tras una lesión genera expectativa, aunque se espera que inicie en el banco para evitar riesgos en un partido de alto voltaje. La presencia de Sekou Gassama en la convocatoria añade una opción en el banco, al igual que Miguel Silveira, Héctor Fértoli, José ‘Tunche’ Rivera y Bryan Reyna, quienes estarán atentos a cualquier requerimiento del entrenador durante el desarrollo del partido.

Jairo Concha buscará ser el conductor y el diferencial de Universitario ante Nacional. - créditos: Difusión

Posible alineación de Nacional

Nacional llega a Lima tras dejar buenas sensaciones en la Copa Libertadores, ubicándose líder del grupo B con cuatro puntos. No obstante, la actualidad es diferentes en la liga uruguaya, ya que se encuentra en la octava casilla con 19 unidades, a 11 del puntero, Racing de Montevideo.

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En el arco estaría Luis Mejía, respaldado por una defensa que tendrá como figuras a Sebastián Coates, Agustín Rogel y Paolo Calione. Por las bandas, Baltasar Barcia y Nicolás Rodríguez serán los encargados de darle amplitud al equipo.

La mitad de la cancha estaría conformada por Lucas Rodríguez y Luciano Boggio, quienes buscarán administrar el ritmo de juego y conectar con los hombres de ataque. La calidad y experiencia de Nicolás Lodeiro se presenta como uno de los factores diferenciales en la creación de peligro. En ofensiva, Pavel Núñez y Maxi Gómez serán las principales cartas para vulnerar la defensa rival.

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Eso sí, el ‘decano’ deberá afrontar el partido sin Nicolás ‘Diente’ López ni Gonzalo Carneiro, ambos marginados por lesión, lo que obligará a Bava a ajustar su esquema ofensivo.

Pese a las bajas, el equipo uruguayo confía en la experiencia de sus referentes y la capacidad de adaptación de su plantel para buscar un resultado positivo en condición de visitante.

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