Perú

Cursos gratis de Excel, Power BI, entre otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Las iniciativas ofrecen cronogramas adaptables y esquemas diseñados para personas que necesitan equilibrar su formación con otras obligaciones

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Las capacitaciones se encuentran abiertas para cualquier persona, sin restricción de edad ni necesidad de experiencia previa con la finalidad de promover la inclusión y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la formación - Créditos: Freepik.
Las capacitaciones se encuentran abiertas para cualquier persona, sin restricción de edad ni necesidad de experiencia previa con la finalidad de promover la inclusión y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la formación - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Carabayllo ha lanzado una convocatoria dirigida a mayores de 18 años interesados en fortalecer sus competencias profesionales a través de un ciclo de capacitaciones gratuitas. La iniciativa busca facilitar el acceso a herramientas de formación y actualización, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales y promover la empleabilidad en el distrito.

Esta propuesta se articula en coordinación con el Instituto Peruano de Negocios, que aporta su experiencia en programas de formación y desarrollo profesional. Las capacitaciones se dictan en modalidad virtual, mediante clases en vivo a través de la plataforma Zoom, permitiendo la participación desde cualquier ubicación.

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Además, los asistentes cuentan con materiales virtuales y el acompañamiento de docentes especialistas en cada área, así como asistentes técnicos para resolver dudas y brindar apoyo durante las sesiones.

Las inscripciones se realizan mediante formulario en línea a través del enlace https://goo.su/Q4x06o o por contacto directo al número de WhatsApp 989 601 279.

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La modalidad en línea permite que más personas accedan a la capacitación y ofrece la posibilidad de participar desde cualquier lugar - Créditos: Freepik.
La modalidad en línea permite que más personas accedan a la capacitación y ofrece la posibilidad de participar desde cualquier lugar - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Inicio: lunes 4 de mayo

  • Gestión Municipal y Regional (5 sesiones): lunes a viernes (6 p. m. a 8 p. m.)
  • Asistente de Recursos Humanos (5 sesiones): lunes a viernes (6:15 p. m. a 8:15 p. m.)
  • Administración de Empresas (5 sesiones): lunes a viernes (6 p. m. a 8 p. m.)
  • Cajero Bancario y Comercial (5 sesiones): lunes a viernes (6:15 p. m. a 8 p. m.)
  • Asistente Administrativo y Soporte Gerencial (5 sesiones): lunes a viernes (6:15 p. m. a 8:15 p. m.)
  • Análisis de Datos con Power BI para Negocios (5 sesiones): lunes a viernes (6:15 p. m. a 8 p. m.)

Inicio: lunes 11 de mayo

  • Experto en Excel-Intensivo (Básico-Intermedio-Avanzado) (5 sesiones): lunes a viernes (6 p. m. a 8 p. m.)
  • Asistente Logístico (5 sesiones): lunes a viernes (6:15 p. m. a 8:15 p. m.)
  • Asistente de Planillas y Legislación Laboral (5 sesiones): lunes a viernes (6 p. m. a 8 p. m.)
  • Curso de Gestión Pública (5 sesiones): lunes a viernes (6 p. m. a 8 p. m.)
  • Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (4 sesiones): lunes a jueves (6 p. m. a 8 p. m.)
  • Supervisor SSOMA (4 sesiones): lunes a jueves (6:15 p. m. a 8 p. m.)
Los usuarios pueden elegir entre una diversidad de cursos - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.
Los usuarios pueden elegir entre una diversidad de cursos - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.

Uno de los beneficios destacados de este programa es la orientación en empleabilidad, destinada a preparar a los participantes para enfrentar procesos de selección, entrevistas y elaboración de perfiles profesionales. Las capacitaciones están abiertas al público en general, sin restricciones más allá de la edad mínima requerida, lo que amplía el alcance y favorece la inclusión de diversos sectores.

La certificación es opcional y se entrega en formato digital, con un costo social de S/ 60.00 para quienes deseen acreditar formalmente su participación. El acceso a los cursos y capacitaciones no implica costo alguno, lo que convierte a la propuesta en una alternativa accesible para quienes buscan potenciar su perfil profesional.

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