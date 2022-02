Esto es Guerra 10 años: ¿Cuánto rating logró su segundo programa y qué lugar ocupó?

Esto es Guerra presentó a sus bombas este martes 22 de febrero. (Foto: América TV)

Esto es Guerra regresó con sus ‘bombas’ este martes 22 de febrero. En su segunda edición, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz presentaron a Anthony Aranda, Michelle Soifer, Patricio Parodi, Paloma Fiuza, entre otros, causando revuelo en el público y en las redes sociales.

Como se recuerda, el espacio se estrenó este lunes 21 de febrero, logrando 16.8 puntos de rating en Lima, siendo uno de los programas más vistos de este día. En esta ocasión, su segundo programa repitió el plato y volvió a coronarse como el más sintonizado del 22 de febrero, con 16 puntos de rating.

El segundo lugar fue para la serie Maricucha, con 14.4 puntos de rating, mientras que la tercera casilla fue para Junta de vecinos, con 14 puntos.

Cabe señalar que el programa EEG 10 años dejó las instalaciones de Pachacamac para hacer un despliegue de última tecnología desde la playa Agua Dulce. El programa, tal como lo anunció el productor Peter Fajardo, presentará a 20 competidores, prometiendo reingresos y muchas ‘bombas’.

Este martes, el primer jale fue Ignacio Baladán, quien aceptó el reto de Fabio Agostini para enfrentarse en un ring de box. También se presentó Tepha Loza, quien al pisar el set aclaró su relación con Baladán. “Yo no entiendo nada. Hace poco lo vi en Miami con Mayra Goñi. No se decide. No, mentira es un amigo nada más y todo bien. Me parece un chico, súper chamba, interesante, pero es un amigo”, indicó en son de broma.

Michelle Soifer fue una de ‘bombas’, pues había indicado que no regresaría al programa para enfocarse en su carrera musical. La joven señaló que no podía dejar de ser parte de los 10 años de Esto es Guerra. Asimismo, agradeció a su disquera por haberle dado permiso para ser parte del reality de competencia.

Otra persona que causó sorpresa fue Guty Carrera, pues él viajó a México hace algunos años para abrirse camino como actor. Sin embargo, al igual que Soifer, sintió que debía estar en esta edición especial de Esto es Guerra por su aniversario.

Esto no quedó ahí, pues el recordado ‘Potro’ gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado de la actriz mexicana Brenda Zambrano. Cabe recordar que en la competencia también está su expareja Melissa Loza, quien fue presentada un programa anterior.

Paloma Fiuza, Patricio Parodi, Allison Pastor y el bailarín Anthony Aranda también causaron revuelo con su llegada. Mientras la brasileña emocionó al público por la difícil situación que está enfrentando su padre, la pareja de Melissa Paredes llegó a imponerse y no dudó en hablar sobre su relación con la modelo.

Patricio Parodi tampoco se quedó tranquilo, pues decidió hablar sobre el problema que enfrenta Luciana Fuster, quien señaló que es víctima de bullying. El guerrero indicó que tiene su respaldo.

El espacio continuará presentando sus bombas este miércoles 23 de febrero, desde las 7 de la noche, por América TV. Además, empezarán a conformar los equipos.

Los jales de Esto es Guerra. (Foto: América TV)

RATING: 10 PRIMERO LUGARES DEL 22 DE FEBRERO

A continuación, estos son los 10 programas más vistos del 22 de febrero:

1.- Esto es Guerra (16)

2.- Maricucha (14.4)

3.- Junta de Vecinos (14)

4.- América Noticias (11.9)

5.- Los milagros de la rosa /TA1 (10.7)

6.- Magaly TV La Firme (10.1)

7.- La Banda del Chino (8.2)

8.- ATV Noticias (7.6)

9.- Andrea (7.4)

10.- Los milagros de la rosa /TA (7.1)

