Anthony Aranda tras aparecer en Esto es Guerra: “Melissa Paredes es mi mánager”

Anthony Aranda dice que Melissa Paredes es su representante. (Foto: América TV)

Anthony Aranda fue presentando como uno de los jales de Esto es Guerra. Tras hacer noticia con su aparición en el reality, el bailarín fue abordado por un reportero de América Hoy para consultarte sobre esta oportunidad que le ha dado América TV. Sin embargo, terminó sorprendiendo con su declaración, el joven indicó que su pareja Melissa Paredes es nada menos que su representante.

Como se recuerda, Anthony Aranda y Melissa Paredes iniciaron su relación en medio de polémicas. La modelo fue captada con el bailarín en el mes de octubre, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba. Tras divorciarse, los jóvenes oficializaron su relación en enero. Según señaló la modelo en una entrevista, son enamorados desde quincena de diciembre.

Desde aquel momento, la pareja no duda en expresar su amor a través de las redes sociales, incluso, comparten como una familia con la hija de Rodrigo Cuba.

Anthony Aranda vuelve a hacer noticia, esta vez tras ser presentando en Esto es Guerra 10 años. El bailarín llegó con gran seguridad en el escenario y señaló que es “un hombre de retos”. Además, no dudó en referirse a su relación con Melissa Paredes, destacando que no declarara a ningún medio de espectáculos, pues solo buscan dañar la imagen de la modelo.

Sin embargo, decidió brindar una entrevista América Hoy, resaltando que está muy enamorado de su pareja, pero no tiene planes de matrimonio.

“¿Melissa ha negociado para que estén acá?”, preguntó el reportero. “No, eso es mentira”, respondió el bailarín, sorprendiendo con lo que diría después.

“Melissa es mi representante lo tengo que decir. Es mi mánager, pero esta vez negocié yo. ¿Negociaron un paquete (los dos)? Bueno fuera”, dijo.

En otro momento, el reportero le pidió que mande saludos a las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo y Janet Barboza, ex compañeras de Melissa Paredes. El bailarín no tuvo mejor idea que hacer como si no lo escuchara o no entendiera la pregunta.

Pese a la instencia de Edson Dávila, la pareja de Melissa Paredes no quiso declarar a América Hoy. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿QUÉ DIJO ANTHONY ARANDA SOBRE MELISSA PAREDES?

Anthony Aranda ingresó al programa Esto es Guerra agradeciendo a la producción por la oportunidad. “Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio Anthony Aranda, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

El joven señaló que le parece preocupante que durante 4 meses, desde que fue captado con Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, se siga dañando la imagen de la modelo. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

Anthony Aranda fue presentado en Esto es Guerra. (Video: América TV)

