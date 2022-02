Sheyla Rojas defiende a Luciana Fuster de Magaly Medina y Rodrigo González: “Se ensañan demasiado”

Sheyla Rojas habló sobre Luciana Fuster durante entrevista para Mujeres al Mando. (Foto: Composición)

Sheyla Rojas ha recibido en más de una oportunidad duras críticas por parte de Rodrigo González y Magaly Medina, por lo que entiende la perfección la delicada situación que atraviesa hoy Luciana Fuster, quien asegura teme caer en depresión debido al bullying mediático que recibe a diario.

Durante la transmisión de Mujeres al Mando, de este martes 22 de febrero, la popular ‘Shey Shey’ reflexionó sobre el mensaje de ayuda que dio en sus redes Luciana, actual saliente de Patricio Parodi. Cabe resaltar que Rojas fue pareja del chico reality por allá en el 2014.

Sheyla lamentó que los principales programas de espectáculo, Amor y Fuego y Magaly TV La Firme, critiquen a una muchacha de 23 años por haber iniciado un romance con el ‘Pato’ Parodi, quien se encontraba soltero a la fecha que iniciaron los rumores de un acercamiento.

“Se ensañan demasiado. Es bien difícil y uno dice que si trabaja en televisión tiene que aguantar todo, pero somos seres humanos a pesar de ser personas mediáticas. Tenemos sentimientos (...) Las personas que son más críticas son Peluchín y Magaly, cada uno de sus programas. Quizás ellos no tienen tanto ensañamiento de otros conductores como ellos lo hacen con los artistas ”, dijo la influencer.

Sheyla Rojas también criticó el segmento “Raja el pueblo” de Amor y Fuego, donde se recogen las opiniones de los ciudadanos sobre un personaje público. En su mayoría de casos, las personas entrevistadas arremeten y hasta insultan a figuras públicas, como ha sido el caso de Luciana Fuster y Melissa Paredes.

“Eso hace que la gente se ensañe con las figuras mediáticas. Sí es feo, hay que tener límites (...) Y así Luciana quiera hacer con su vida lo que se le da la gana, ¿quién es esa persona para juzgar y criticar? Cada persona es libre de vivir y cometer errores”, manifestó Sheyla.

TAMBIÉN SUFRIÓ BULLYING TELEVISIVO

Sheyla Rojas fue consultada sobre si había llegado a sumergirse en depresión debido al escándalo mediático que vivió en su momento. Aunque no respondió la pregunta, sí indicó que la había pasado bastante mal, especialmente cuando formaba parte de Esto es Guerra.

“Ha habido momentos en los que me he desconectado, me he sentido mal, que no he querido salir de mi casa. Pero también he tenido que salir a trabajar y tragarme la pena. Ha sido muy difícil. Cuando yo trabajaba en Esto es Guerra, pasaban muchas cosas fuertes y yo tenía que salir y sonreír. Ha sido horrible ”, expresó.

Recordemos que Sheyla Rojas fue criticada por la filtración de unos chats suyos en donde hablaba sobre el futbolista Luis Advíncula, a quien le iba a pedir viajes, joyas y muchos lujos sino ‘next’. También por disfrutar de su vida de soltera en México mientras que su hijo con Antonio Pavón seguía en Perú.

Sheyla Rojas salió en defensa de Luciana Fuster, quien denunció en sus redes sociales ser víctima de bullying mediático. (VIDEO: Latina TV / Mujeres al Mando)

MAGALY MEDINA NO SUELTA A LUCIANA FUSTER

Luego que Luciana Fuster rompiera en llanto durante el estreno de la nueva temporada de Esto es Guerra, Magaly Medina volvió a criticarla en su programa de espectáculos. Esta vez, la ‘Urraca’ la acusó de intentar victimizarse ante el público.

“No solo ha lloriqueado en el programa, en sus redes sociales ha empezado una especie de campaña. La victimización es algo a lo que todos acuden cuando no pueden tener argumentos de defensas claros, concisos y fuerte ”, dijo en un inicio la conductora.

“Tiene que hacerse cargo de sus acciones y cada acción que uno haga, cada error que cometa, cada decisión que uno va tomando a lo largo de la vida, buena o mala, tiene consecuencias”, agregó para luego señalar que la modelo es quien exhibe su vida en sus redes sociales.

Magaly Medina tuvo una dura crítica contra la chica reality y le pidió que abandone Esto es Guerra si realmente desea cuidar de su salud mental. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SEGUIR LEYENDO: