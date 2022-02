Sheyla Rojas confirma que sí pasó San Valetín con Sir Winston: “Estamos bien, estamos juntos”

Sheyla Rojas aclara que sigue con Sir Winston. (Foto: Mujeres al Mando)

Este martes 22 de febrero, Sheyla Rojas salió al frente para aclarar los rumores sobre su relación con Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston. A través de un enlace con Mujeres al Mando, la rubia aclaró que aún sigue con su novio y que, en efecto, pasó San Valentín con él. Sin embargo, prefirió no publicarlo.

Rojas se refirió, además, sobre un post que publicó hace unos días en su cuenta de Instagram, donde indica: “Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí”. La rubia explicó que este mensaje se tergiversó y no tienen que ver en nada con su relación.

Asimismo, aclaró que no ha habido ruptura entre ellos. “Sí compartimos”, indicó la joven cuando le consultaron sobre si la pasó con Sir Winston en San Valentín, solo que decidió no exponerlo en las redes sociales. “Eso no quiere decir que estamos mal, estamos bien”, aclaró.

Sheyla contó también que muy pronto vendrá sola a Perú por un par de semanas, pues extraña mucho nuestra gastronomía, pero resaltó que es porque siempre es bueno que las parejas tengan su propio espacio. “Tengo derecho también a disfrutar con mis amigas”, indicó.

Sin embargo, resaltó que siguen haciendo planes juntos como siempre. “Estamos juntos, sí, y a parte vamos a viajar juntos para el cumpleaños de mi hijo. (...) Es en abril todavía, pero ya estamos viendo pasajes”, recalcó Rojas.

ANHELA SER MADRE PERO PRIMERO QUIERE SU ANILLO

En otro momento, Giovanna Valcárcel y Thais Casalino le pidieron que pregunte lo que desee al vidente. De inmediato, la rubia consultó si quedará embarazada este año.

Para pena de la joven, el vidente señaló que este deseo tardará un poco, sin embargo, “déjame decirte que tú sí o sí vas a tener una mujercita. Antes de los dos años quedarás embarazada”. Asimismo, resaltó que el mexicano tienen buenas intenciones con ella.

Tras escuchar esta predicción, la joven confesó que sí ansía mucho ser madre. No obstante, recalcó que primero quiere que Sir Winston le pida la mano.

“Sí (quiero quedar embarazada), de hecho extraño mucho a mi hijo. Acá (en México) estoy como sola, quiero a mi hijo. Antes de pensar en una boda wow, quiero a mi familia. ¿Si lo he conversado con él? Claro, si lo hemos conversado, pero primero el anillo. Yo quiero que sea mujercita”, señaló Sheyla.

Finalmente, confesó que le ha pedido a la Virgen de Guadalupe ser madre, y que con Sir Winston tienen pensado asesorarse al respecto, pero “primero quiero que me pidan la mano”.

