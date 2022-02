Magaly Medina terminó su amistad con Jessica Newton: “Me advirtieron que no fuera su amiga”

Magaly Medina ya no tienen una amistad Jessica Newton. (Foto: Instagram)

Magaly Medina no se quedó callada luego que Jessica Newton saliera a decir que ella no sabe diferenciar entre la amistad y el trabajo. La ‘Urraca’ dejó en claro que se considera periodista antes que amiga, por lo que lamentó que la exreina de belleza haya querido buscar algún tipo de beneficio del cariño que sentía por ella.

Asimismo, la conductora de Magaly Tv: La firme señaló que se encuentra esperando los mensajes privados que prometió enviarle la organizadora del Miss Perú para dejar las cosas claras.

“Mejor no me lo digas en privado, hay que ser consecuente con lo que uno dice. A mí me encanta que la gente me diga en mi cara pelada lo que piensa, a mí no me gustan lo dobleces”, dijo.

En otro momento, Magaly Medina sorprendió al decir que antes de iniciar su amistad con Jessica Newton muchas personas le advirtieron que no se acerque a ella, pues sabían que todo iba a acabar mal.

“ A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo , no voy a decir nombre porque se acaba el mundo. Hay unos que fueron brujos”, añadió.

La polémica periodista también sostuvo que ella no necesita los favores de nadie y que todo lo que ha conseguido en su carrera en la televisión ha sido por merito propio. Además, indicó que si es amiga de alguien es porque realmente le cae bien.

“Yo creo que si tú quieres ser delicada y elegante, es mejor decirlo en privado, pero si lo quiere decir en público, está bien, de frente. Ahora, yo no soy una persona interesada porque bien saben que yo no necesito más que de mí misma, yo mismo he conseguido lo que quiero en la vida”, sentenció.

PENSÓ EN TENER UN BEBÉ PERO SE DESANIMÓ

Magaly Medina también comentó sobre la propuesta que le hicieron llegar en su momento Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid para que sea madrina de su hijo, pues de acuerdo a Jessica Newton, ella les recomendó a la periodista debido a que en ese momento quería tener un bebé.

“ Tan buena Jessica que obligó a su yerno que me nombrara madrina porque no puedo tener un bebé. Creo que hay gente que ve que tengo otras cosas para dar, pero solo se lo doy a gente que realmente quiero”, indicó.

En esa misma línea, la conductora de televisión le dio la razón a la exreina de belleza, señalando que era de conocimiento público que ella y su esposo querían ser padres.

“Mi esposo y yo en algún momento pensamos en tener bebés, tenemos los medios económicos para tener vientres de alquiler, para tener 50 nanas, porque yo no soy tan maternal”, dijo.

Sin embargo, explicó que ellos finalmente se desanimaron debido a que no querían volver a criar un hijo y perder la libertad que tenían ahora, por lo que desistieron con esta idea.

“ Al final dijimos: ‘Otra vez colegio, amanecidas, no poder viajar los dos’. Por eso decidimos de mutuo acuerdo no tener bebés . Tengo sobrinos a los que quiero muchísimo, tengo un hijo, entonces, serán ellos los que realmente reciben nuestro cariño y amor”, sentenció.

Magaly Medina lamentó que Jessica Newton haya querido condicionar su amistad.

