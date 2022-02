Sheyla Rojas hace aclaración sobre su situación sentimental. ¿Terminó con Sir Winston?

¿Sheyla Rojas ya no está con Sir Winston? (Foto: Instagram)

Si bien es cierto, siempre ha cuidado de no exponerlo en las redes sociales, Sheyla Rojas nunca ha tenido problemas en hablar de su novio Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston, y sobre sus planes como pareja. Sin embargo, desde hace unas semanas, la joven se ha mostrado bastante reservada sobre el tema.

Incluso, no dudó en ser bastante directa con uno de sus seguidores que le preguntó sobre su situación sentimental. Esto ante las especulaciones sobre su ruptura con Sir Winston. La rubia activó su caja de preguntas en su cuenta de Instagram y un usuario le preguntó: “¿Cómo te sientes actualmente en lo sentimental?”.

“Solo diré... que no tengo que estar aclarando o desmintiendo chismes”, aclaró la influencer, evitando dar más detalles sobre si aún tiene un romance o no con Sir Winston.

Cabe señalar que los rumores empezaron cuando la joven dejó de compartir historias en su cuenta de Instagram con el México. Sin bien es cierto, evitaba filmarlo, a ella se le podía ver que contaba con su compañía. Sin embargo, las especulaciones se hicieron más fuertes cuando el 14 de febrero, Día de los Enamorados, no publicó nada en su red social.

Además, sorprendió al escribir: “Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí”. En un segundo mensaje publicó: “Y sin buscarlo, encontrarás a esa persona que también se haya cansado de juegos y que su lealtad esté a la misma altura que la tuya”.

Como se recuerda, hace un mes la pareja protagonizó una pelea. En aquella ocasión, la rubia indicó que fue producto de sus celos, pues vio unas conversaciones con mujeres en el celular de su pareja, a quienes llamaba “mi reina”. Tras reconciliarse, la modelo aclaró que ya habían solucionado sus diferencias, y que ella había exagerado.

Sin embargo, esta vez, Rojas ha preferido no hablar a respecto. Solo publica imágenes en el gimnasio y tiktoks que serían una especie de indirectas.

Como se recuerda, en una última entrevista, Sheyla Rojas contó que quería volver a casarse y tener más hijos, y Sir Winston era el hombre ideal para concretar sus sueños. Asimismo, aseguró que no esperaría mucho tiempo para que su novio se decida.

“No hemos hablado de matrimonio porque, en realidad, yo creo que es algo que él lo tiene que hacer, a él le tiene que nacer”, explicó la figura de la farándula en aquella ocasión, quien tiene menos de un año con su pareja.

“Él sabe que yo quiero tener hijos, que yo me quiero casar, que quiero formar mi familia, y tampoco me voy a quedar esperando toda la vida, tres o cuatro años, yo no lo esperaría y él lo sabe”, acotó Rojas, dejando en claro que ya se estaba tardando.

