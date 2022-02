Melissa Paredes a Anthony Aranda: “El mundo se podrá caer a pedazos, pero si me estás sujetando la mano nada importa”

Melissa Paredes le dedicó mensaje romántico a Anthony Aranda por San Valentín. (Foto: Instagram)

El mismo día que Melissa Paredes le dedicó un romántico mensaje a Anthony Aranda por el Día del San Valentín, Magaly Medina difundió los mensajes y audios que el bailarín le enviaba a Paula Manzanal días antes del tan sonado ampay. En estas misivas, el coreógrafo aclara que jamás podría meterse con la modelo porque es una mujer casada.

Asimismo, le pidió a Paula que no sienta celos, pues a quien quiere es solo a ella. Incluso, dio a entender que serían novios cuando él vaya a España.

Hoy en día y tras el ampay, Melissa Paredes y Anthony Aranda tienen una relación, y aunque han recibido muchas críticas, la conductora de TV no duda en defender su amor. Es por ello que no tuvo ningún reparo en dedicarle un mensaje por San Valentín.

“Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo. Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos pero si me estás sujetando la mano nada importa”, escribió la joven, etiquetando a Anthony Aranda. “Te amo”, concluyó.

“Eres una mujer maravillosa y haces que todos los días a tu lado sonría como loco. Nunca dejó de ser duro pero nunca dejó de ser especial tampoco, y cada vez más nos sentimos orgullosos de las decisiones que elegimos. Te amo, mi amor, y seguiremos pendientes para que esto que sentimos crezca siempre” , contestó el bailarín de inmediato.

Horas después, Magaly Medina difundió en su programa unos mensajes que tanto negaba Anthony, donde el bailarín llama “amor” y “bebé” a Paula Manzanal, al igual que hoy en día lo hace con Melissa Paredes.

Por su parte, la modelo ha preferido hacer caso omiso a este material. Lejos de borrar la dedicatoria que le escribió a Anthony Aranda, ha publicado más videos en sus historias de Instagram de cómo la pasó en esta fecha en especial. Aquí los jóvenes aparecen en una romántica cena, disfrutando de su compañía. En otra imagen se ve al coreógrafo besando la mano de Melissa.

Cabe indicar que antes de que ingresen al restaurante, la pareja fue abordada por un reportero de Magaly Medina, que les consultó sobre los audios que mostró Paula Manzanal.

“Hay un chat en que tu Anthony le escribes a (Paula Manzanal) que no se ponga celosa de Melissa porque ella tiene esposo. ¿Te acuerdas de ese chat?”, le preguntó el reportero de Magaly TV La Firme a Anthony Aranda.

“No seas mal educado, por favor”, comienza diciendo Anthony Aranda. A lo que segundos después Melissa Paredes responde: “Escúchame, no nos importa. Gracias”, enfatiza la ex conductora.

ANTHONY ARANDA NEGÓ UN ROMANCE CON MELISSA PAREDES

La conductora de Magaly TV, La Firme expuso unos mensajes de Anthony Aranda donde niega una relación con Melissa Paredes. Además, le dice a Paula Manzanal que no se ponga celosa por la modelo, pues solo la quiere a ella.

“Amor, no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo (...) no hay manera. No me celes por Meli (Melissa Paredes), es una mujer casada con hijos, por favor (...) Amor no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por el trabajo paramos ensayando, me cae bien, es buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea, no hay manera”, se puede leer.

“No quiero que pienses mal ni nada. Confía en mi, Tú sabes que yo siempre digo reina, mami, pero a ti te digo amor”, continúa.

Paula Manzanal revela audios de Anthony Aranda antes del ampay con Melissa Paredes: “Yo te quiero solo a ti”

