Luciana Fuster se negó a declarar para ‘América Hoy’ y Ethel Pozo le contestó: “No metas a todos en un mismo saco”

Luciana Fuster acusa a América Hoy de no ayudarla con los temas de bullying. (Foto: Captura TV)

Luciana Fuster no quiso responderle al reportero de ‘América Hoy’ cuando le iba a consultar sobre la denuncia de bullying que realizó en sus redes sociales y sus últimas declaraciones en el estreno de Esto es Guerra, donde reveló que recibe insultos en la calle.

Incluso, la chica reality acusó al programa de no ayudarla con dicho tema y dejó entrever que en el magazine también la atacan. Esto no pasó desapercibido para Ethel Pozo, quien no dudó en responderle en vivo y defender su espacio matutino.

“No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso, porfa, de verdad y más que en su programa no me ayudan mucho con esos temas”, dijo la influencer esquivando el micrófono del reportero.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que si han hablado de ella en algún momento, ha sido porque es una figura pública. Sin embargo, dejó en claro que nunca fue con la intención de hacerla sentir mal.

“En este programa que es un magazine, Luciana, tocamos todos los temas, cocina, psicología, espectáculos, de todo y por supuesto hemos tocado en algún momento tu nombre porque tú ya eres una figura televisiva, pero de ninguna manera ha sido para hacerte sentir mal”, comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, aprovechó para recomendarle que se aleje de la televisión, pues debería tomarse un descanso para evitar ser atacada por los distintos programas de espectáculos.

“Repito, cuando tengo algún problema, voy a la psicóloga porque nos orienta. Creo yo que en estos momentos debes estar acompañada de tu familia, tomarte un tiempo como ha dicho Mario (Hart) y descansar porque a veces parece que es la gente la que nos está, no metas a todos en un mismo saco, queriendo agredirnos, pero no, acá por supuesto que no. Has estado en el ojo público sin duda, pero queríamos conversar contigo, bueno, no quiso”, concluyó.

Cabe resaltar que Luciana Fuster viene siendo blanco de críticas y ataques a raíz de hacer pública su relación con Patricio Parodi, pues muchos consideran que no respetó los “códigos” de amigas al involucrarse con el ex de Flavia Laos.

LUCIANA FUSTER DENUNCIA QUE LA INSULTAN EN LA CALLE

Luciana Fuster fue presentada como integrante de Esto es Guerra en su nueva temporada por los 10 años el 21 de febrero. En medio de la alegría y emoción por el estreno del programa, la chica reality no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el bullying que viene recibiendo a raíz de hacer pública su relación con Patricio Parodi.

“El personaje puede seguir avanzando, pero la persona se destruye. Llega un momento en el que uno no aguanta más. Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras”, dijo la influencer.

Tengo miedo de salir de mi casa y que la gente pueda reaccionar mal porque me ha pasado que estoy en algún lugar y me gritan las cosas que escuchan en la televisión (...) Son insultos que no los puedo repetir, son calificativos bastante altos de la P para abajo. Estaba en el grifo y viene una persona que me dice mala amiga, otra me dice que me he metido en una relación ¿En qué momento de la vida me he metido con alguien?”, añadió.

Luciana Fuster se quiebra en vivo tras denunciar que recibe insultos en la calle. VIDEO: América TV / Esto es Guerra

SEGUIR LEYENDO