Rodrigo González difunde audio donde Ricardo Mendoza lo invita a una secuencia de ‘Hablando Hueva...’

Rodrigo González reveló que fue invitado por los creadores de Hablando Huevadas para que participe en su show. (Foto: Captura)

Rodrigo González no dudó en difundir un audio que le envió Ricardo Mendoza, uno de los creadores de Hablando Huevadas, en donde lo invita a participar en una de las secuencias del show llamado “Broaster”, dinámica que ha sido parte del programa que ha contado con la participación de varias figuras de la televisión desde periodistas hasta cantantes y chicos reality.

Esto sucedió después de transmitir un resumen del último programa de los jóvenes comediantes, en donde arremetieron contra los conductores de Amor y Fuego. “Eso de ese canal que no llega ni a 1% de rating, que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax”, dijo Jorge Luna.

Es por ello que, este 22 de febrero el popular “Peluchín” decidió solo emitir el audio que recibió en WhatsApp por parte del cómico, dando por entendido que los habría “choteado”.

“Hola, te saluda Ricardo Mendoza, estoy acá con mi colega Jorge Luna. Estuvimos conversando con tu producción de que de repente podrías venir un día a hacer un ‘broaster’. Me gustaría hablar contigo directamente la verdad porque la producción y nosotros hay mucho teléfono malogrado”, dice Ricardo en la primera parte del audio.

Asimismo, se le escucha decir a Ricardo Mendoza que es admirador de su trabajo. “En verdad es más suave y más chévere de lo que se ve. Nos encantaría poder tenerte y somos admiradores de tu trabajo aquí en Hablando Huevadas”, se le escucha decir al comediante.

El periodista se mostraba sorprendido con las palabras del artista, pese a ya haber escuchado su invitación anteriormente. Rodrigo González prefirió dejarlos en visto: “Allí no más.. sigan hablando huevadas...”.

Cabe resaltar que, en la secuencia “Broaster” se ha podido ver la participación de Daniela Darcourt, Mario Irivarren, Mario Hart, Yahaira Plasencia, Aldo Miyashiro, entre otros. En esta dinámica los conductores le realizan diversas bromas sobre acontecimientos de su pasado así como preguntas de su vida personal, todo con el objetivo de hacer reír a los demás.

Rodrigo González difunde audio donde Ricardo Mendoza lo invita a una secuencia de ‘Hablando Hueva...’. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

¿QUÉ DIJERON RODRIGO GONZÁLEZ Y GIGI MITRE DE RICARDO MENDOZA?

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron ocultar su indignación contra Ricardo Mendoza por burlarse de una niña que había sido violentada sexualmente en un bus de transporte público. El popular ‘Peluchín’ recalcó que hay situaciones con las que no se puede bromear, como es el caso de la violencia contra las mujeres. “Humor no se le puede llamar porque no hay manera de bromear con este tipo de sucesos“, señaló.

Por su parte, Gigi Mitre resaltó que pese a que ha pedido disculpas, esto no se puede tolerar. “Tengo entendido que han salido a pedir disculpas junto con la chica. Hay bromas que se te escapan en medio de comunicación, pero eso es lamentable”, precisó.

Los conductores de Amor y Fuego recordaron que ellos fueron los primero en rebotar en televisión el éxito del programa Hablando Hueva..., asegurando que este formato ya debería tener una regulación por sus constantes excesos al momento de burlarse sobre personas con discapacidad o diferentes enfermedades.

“No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino. Hay cosas que no tienen color de humor, hay cosas con las que nunca se deben bromear. No podemos hablar de humor negro, rosado o blanquito. Eso nunca deber ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos”, señaló el periodista.

SEGUIR LEYENDO