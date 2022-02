Esto es Guerra: Korina Rivadeneira explica los motivos por los que Luciana Fuster no puede renunciar a América TV

¿Por qué Luciana Fuster no renuncia a Esto es Guerra pese a sentirse mal emocionalmente? Korina Rivadeneira lo explica. (Foto: América TV)

Luciana Fuster está atravesando un duro momento en su vida. No solo ha confesado ser víctima de bullying en redes sociales, sino también lloró desconsoladamente en el estreno de Esto es Guerra, manteniendo un semblante decaído de principio a fin. ¿Continuará en el reality de competencia?

Como se recuerda, Rodrigo González y Magaly Medina, sus principales detractores, le han pedido que dé un paso al costado si no está dispuesta a tolerar que la producción de Esto es Guerra genere “morbo” de su romance con Patricio Parodi.

Durante una entrevista para América Hoy, Korina Rivadeneira señaló que no es tan sencillo que Luciana decida retirarse del reality de competencia, ya que tiene varias razones que la mantienen en el programa pese a no sentirse bien emocionalmente.

“ Luciana Fuster es una chica que se encarga de su familia y este es su trabajo. Esto es Guerra es su principal fuente. No puedes decir ‘si no te gusta, no entres’, no. Es su trabajo y lo tiene que hacer. Tiene que seguir adelante y seguir con su vida. Qué fácil es criticar”, expresó la pareja de Mario Hart.

“Todas las chicas de 23 años están pensando en cualquier cosa, yéndose de juerga y viven su vida como quieren. Pero ella es una chica con millones de responsabilidades que está asumiendo y, además, está viviendo su vida. ¿Y le hacen esto?”, añadió.

Además, la modelo venezolana reveló que Fuster mantiene un contrato con América TV desde hace meses, por lo que debe respetarlo sí o sí. “Este contrato ya lo había firmado antes de firmar Habacilar. Ella no puede decir que no va a ir, tiene que cumplir ”.

Korina Rivaneira explica los motivos por los que Luciana Fuster no puede renunciar a Esto es Guerra pese a no sentirse bien emocionalmente.

KORINA RIVADENEIRA LE BRINDA SU RESPALDO

Además de defender a Luciana en el programa América Hoy, Korina Rivadeneira también se pronunció en redes para demostrarle a su amiga que no está sola en su lucha por erradicar el bullying mediático sobre las figuras públicas.

Recordemos que la modelo venezolana también ha sido blanco de críticas en el pasado. Recientemente estuvo en el ojo de la tormenta por tener un desagradable gesto con un participante de Esto es Habacilar, quien la acusó de discriminiación.

“Estoy tan de acuerdo con cada palabras, pude pasar por esto y créanme que es horrible. ¡No se lo deseo a nadie! Me duele en el alma que una chica tan buena y llena de luz infinita esté mal por culpa de unas personas que se dedican a destruir la vida de otros ”, dijo.

La pareja de Mario aprovechó la oportunidad para contar desde su experiencia personal cómo ha lidiado con sus detractores. “ Tomé la decisión de bloquear en todas mis sociales todo tipo de diarios amarillos, cuentas de canales y programas que se dedican a destruir la vida de las personas. Las personas que me conocen no me comentan una sola palabra de lo que sale allí porque no me interesa”, sostuvo.

Respuesta de Korina Rivadeneira al mensaje de Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Respuesta de Korina Rivadeneira al mensaje de Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

YACO ESKENAZI Y NATALIE VÉRTIZ PIDEN QUE CESE EL BULLYING

Los guerreros históricos de Esto es Guerra hicieron un llamado de atención a los televidentes con el fin de que paren los ataques contra Luciana Fuster. El primero en tomar la palabra fue Yaco Eskenazi: “Por favor tengamos un poco más de empatía. Nadie sabe lo de nadie y de verdad es injusto que se le insulte a una persona donde sea (...) Trata de no hacer caso a esas personas porque no son iguales que tú ni tienen tú mismo corazón”.

Por su parte, Natalie Vértiz señaló que es alarmante que se trate de normalizar el insultar a una persona y que no hay derecho a hacerlo. Además, le pidió a los padres de familia que le enseñen a sus hijos a no actuar por el odio ni fomentar el bullying.

SEGUIR LEYENDO: