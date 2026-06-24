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Rafael López Aliaga arremete contra JEE por no admitirlo como teniente alcalde de Lima: “Esta gente me odia, es banda criminal”

El exalcalde de Lima acusó al Jurado Electoral Especial de operar con motivaciones políticas y sostuvo que busca bloquear su participación

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El Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima por su condición de senador electo
El Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima por su condición de senador electo

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió este martes contra el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro luego de que declarara inadmisible su candidatura como teniente alcalde de Lima, al considerar que su condición de senador electo sería incompatible con esa postulación.

Durante una entrevista con el diario Expreso, el exalcalde capitalino afirmó que la decisión responde a una actuación deliberada en su contra y llegó a calificar a este organismo adscrito al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como una “banda criminal”.

“Ya sabía que iba a pasar esto, porque toda esta gente me odia”, dijo sobre la resolución del JEE, que pidió explicar su rechazo a la proclamación como senador, pese a que el JNE igual le otorgará la credencial.

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Seguidamente, sostuvo que el sistema electoral forma parte de una “banda criminal” que, según dijo, pretende impedir su participación política, aunque señaló que “no es manco”, por lo que ha accionado con sus aboghados.

Documento oficial del Jurado Electoral Especial de Lima Centro con el logo del JNE, que detalla requisitos electorales y menciona a Rafael López Aliaga
López Aliaga acusa al sistema electoral de actuar deliberadamente en su contra y califica al JEE como una “banda criminal”

López Aliaga explicó que antes de ser proclamado senador presentó un escrito ante el JNE solicitando que no se formalizara su elección, debido a que considera que asumir el cargo implicaría reconocer un proceso electoral que cuestiona. “(Les he dicho) no proclamen, señor, porque de ninguna manera voy a convalidar la trafa. El que yo jure como senador es convalidarle su fraude”, manifestó.

Aseguró que aceptar el cargo perjudicaría las denuncias que ha presentado contra la Oficina Nacioanl de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE por presuntas irregularidades en los comicios del pasado 12 y 13 de abril, en los que alegó fraude. “Mis procesos judiciales se caerían si es que yo juro. Porque eso es validando la trafa”, argumentó.

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Asimismo, cuestionó el trato recibido por parte de las autoridades electorales y afirmó que sus pedidos no fueron atendidos. “A mí no me dieron ninguna apelación”, sostuvo al señalar que presentó alrededor de veinte solicitudes de audiencia para sustentar sus cuestionamientos al proceso electoral. “Hasta ahora estoy esperando”, añadió.

Carta notarial de Rafael López Aliaga dirigida a Roberto Burneo Bermejo con sellos de recibido del Jurado Nacional de Elecciones y una notaría
Renovación Popular dispone de dos días hábiles para corregir las observaciones, con la advertencia de que la lista podría quedar fuera de la elección

Respecto a la observación formulada por el JEE, el exburgomaestre indicó que sus abogados han recurrido a antecedentes similares para sustentar que no está obligado a jurar el cargo de senador y que este puede ser asumido por el accesitario correspondiente.

Explicó, de igual modo, que ya ha solicitado al Congreso que gestione la entrega de credenciales al exministro de Agricultura Absalón Vásquez, quien figura como su accesitario. “El Congreso me ha ofrecido oficiar al Jurado para que le entregue las credenciales al accesitario”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la legislación impide postular a congresistas o senadores en ejercicio, pero no a personas proclamadas que nunca llegaron a asumir el cargo. “A mí no puede obligarme nadie a jurar”, afirmó, al defender la viabilidad de su candidatura a número dos en la carrera por Lima.

Renovación Popular tiene dos días hábiles para subsanar las observaciones, bajo advertencia de que la lista podría declararse improcedente si no cumple. La resolución también identifica incumplimientos en la documentación de 12 candidatos a regidores, quienes no demostraron haber nacido o residido en Lima por al menos dos años antes de la inscripción.

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