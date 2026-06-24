Arequipa y Cusco enfrentan incendios forestales activos mientras autoridades advierten mayor riesgo por sequías y quemas agrícolas

La temporada de incendios forestales comenzó con emergencias activas en Arequipa y una alerta máxima en Cusco. COER

La temporada de incendios forestales ya muestra señales de expansión en distintas regiones del país. En las últimas semanas, las autoridades reportaron emergencias activas en Arequipa, Cusco y otras zonas del territorio nacional, en un contexto marcado por condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego y elevan el riesgo para la vegetación, los recursos naturales y las poblaciones cercanas.

Los incendios forestales constituyen una de las principales amenazas durante los meses secos en los Andes peruanos. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), cerca del 80 % de estos eventos se registra en el país, donde la combinación de largos periodos sin lluvia y actividades humanas incrementa las probabilidades de que se produzcan siniestros de gran magnitud.

PUBLICIDAD

Emergencias activas en Arequipa

La región Arequipa enfrenta actualmente dos incendios forestales. El primero se localiza en el sector de Sogay, distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa. El segundo afecta el centro poblado de Pinchollo, distrito de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, ambos incendios permanecen activos y afectan principalmente áreas de pastos naturales. Personal de serenazgo de las municipalidades involucradas y pobladores de las zonas afectadas participan en las labores de control del fuego.

En Sogay, las acciones de respuesta cuentan con el apoyo de un camión cisterna con el objetivo de evitar que las llamas alcancen nuevas áreas. Hasta el momento, las autoridades no reportan daños a la vida ni a la salud de las personas.

PUBLICIDAD

El COER mantiene el monitoreo permanente de ambas emergencias, mientras los equipos técnicos desarrollan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de atención.

Cusco entra en alerta máxima

La región de Cusco ha ingresado a una fase de alerta máxima debido al inicio de la temporada de incendios forestales. Ya se han registrado alrededor de 10 siniestros y el número sigue en aumento, según informan las autoridades bomberiles, quienes enfrentan dificultades por el difícil acceso a las zonas afectadas. Exitosa

La situación también genera preocupación en la región Cusco. Ricardo Arenas, jefe de la brigada de incendios forestales, informó que la región ingresó a una fase de alerta máxima debido al inicio de la temporada de incendios.

“Ahorita nosotros nos encontramos en un sistema de alerta máxima por este tema del inicio de la temporada de incendios forestales que se están presentando. Ya hemos tenido alrededor de diez incendios registrados”, señaló.

Entre las emergencias recientes figura un incendio reportado en la zona de Agua Buena, cerca del colegio San José de La Salle. Al momento de las declaraciones, las autoridades aún no determinaban las causas del siniestro.

PUBLICIDAD

Arenas explicó que las investigaciones continúan y recordó que durante esta época suelen registrarse quemas de pastizales y trabajos de preparación de terrenos agrícolas. También advirtió que las dificultades de acceso representan uno de los principales desafíos para las brigadas de emergencia.

“En muchos casos nuestros vehículos de intervención rápida llegan solo hasta ciertas zonas y de ahí tenemos que todavía realizar el trabajo de caminata a pie”, indicó.

Condiciones favorables para nuevos incendios

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) alertó que varias provincias de Cajamarca presentan condiciones favorables para la ocurrencia y rápida propagación de incendios forestales.

La entidad identificó niveles de riesgo muy alto en San Ignacio, Jaén y Cutervo. Asimismo, advirtió riesgo alto en Chota, Hualgayoc, Celendín, San Marcos y Cajabamba.

Ante este escenario, el SENAMHI exhortó a la población a evitar quemas agrícolas y cualquier actividad que implique el uso de fuego en zonas con vegetación, debido a que una pequeña fuente de ignición puede provocar incendios de rápida expansión.

PUBLICIDAD

Sequías y actividad humana detrás del problema

Incendio en Arequipa inició el 4 de diciembre en el anexo Ancaro, distrito de #Toro, provincia La Unión. (COEN)

Las investigaciones desarrolladas por el Instituto Geofísico del Perú muestran que el incremento de incendios forestales en las últimas décadas guarda relación con la presencia de sequías severas. Sin embargo, el organismo también identifica a las quemas realizadas por la población como el principal factor de ignición.

El IGP señala que el aumento de estos eventos se encuentra asociado a la acumulación de días secos y al deterioro de la vegetación, condiciones que favorecen la combustión de la materia vegetal disponible en los ecosistemas.

La institución sostiene que la gestión de los incendios forestales requiere no solo fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, sino también reforzar las acciones de prevención. Para ello, considera necesario comprender la interacción entre factores climáticos, condiciones de la vegetación y actividades humanas, con el fin de definir estrategias más efectivas para reducir el impacto de estos eventos en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD