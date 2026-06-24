Shirley Arica enviará carta notarial a ‘Magaly TV La Firme’ por imágenes con su expareja: “No hubo beso”

Shirley Arica enviará carta notarial a ‘Magaly TV La Firme’ por imágenes con su expareja.

Shirley Arica anunció que enviará una carta notarial a 'Magaly TV La Firme’ y a páginas que, según su versión, están “confirmando y afirmando” un beso con su expareja Ivo Ezeta.

La modelo reaccionó en una transmisión en vivo después de que el programa de espectáculos difundiera imágenes y promocionara un “ampay” que, de acuerdo con ella, no muestra lo que se insinuó en televisión.

“Me quedé como ustedes esperando el chape o el pico o lo que se dijo cuando promocionaron este ampay”, dijo Arica, al asegurar que en el video no hay un beso porque “no hubo nada”.

PUBLICIDAD

“No hubo chape”: el descargo de Shirley Arica en vivo

En su transmisión, Arica insistió en que las imágenes difundidas no prueban un beso con Ezeta y enumeró, con ironía, todo lo que “no ocurrió”.

“Ya aclaré, ya dije varias veces que no hubo nada, ahí no se ve nada porque no hubo nada. No hubo chi, chi, chiqui… no hubo pico, no hubo media luna, no hubo chapa, no hubo nada”, afirmó.

En esa misma línea, dijo que le sorprendió que el material se promocionara como un ampay de beso, cuando —según ella— lo que se ve es un momento de cercanía en una salida nocturna, sin un “chape” que pueda sostener el titular.

PUBLICIDAD

La modelo respondió en redes sociales luego de la promoción del programa de Magaly Medina que expuso ambas situaciones | TikTok

Carta notarial: “Ahora están de moda… yo también me voy a poner de moda”

Arica anunció que tomará medidas legales contra quienes, en su opinión, están instalando una versión falsa y replicándola como si fuera un hecho.

“Para toda la gente que está encargándose de volver a replicar esa noticia confirmando y afirmando, les voy a mandar su carta notarial, porque ahora como están de moda las cartas notariales, pues yo también me voy a querer poner de moda”, señaló.

La modelo precisó que no se limitará a un solo medio. Dijo que enviará cartas notariales a páginas que han reproducido el contenido y mencionó que también habría visto notas en otros espacios. “A todas esas páginas que salen ahí, afirmando… ahí les voy a mandar su cartita, ¿ya? Para que estén atentos”, advirtió.

PUBLICIDAD

El contexto del informe: imágenes con Ivo Ezeta y un beso con Pablo Heredia

La polémica se encendió después de que 'Magaly TV La Firme' difundiera imágenes de Shirley Arica junto a Ivo Ezeta en una discoteca limeña, la noche anterior a su cumpleaños. Según el informe televisivo, ambos estuvieron cercanos en la pista de baile y el programa sugirió que existió un beso.

Horas después, Arica celebró su cumpleaños en otra discoteca, donde también fue captada besándose con el actor argentino Pablo Heredia, imágenes que impulsaron una segunda ola de comentarios sobre su vida sentimental.

En medio de esa secuencia —según el propio reporte— se instaló el contraste: un supuesto beso con el ex y, después, un beso con el nuevo interés romántico. Arica rechazó esa narrativa y reiteró que con Ezeta no hubo “chape”.

PUBLICIDAD

“Yo puedo hablar con mis ex”: su explicación sobre Ivo Ezeta

En su pronunciamiento, Arica defendió que puede tener una relación cordial con una expareja sin que eso signifique reconciliación o interés sentimental.

“Yo puedo hablar con mis ex. Si hay gente que no puede, que terminó mal, que no los mira, que los bloquea, bueno”, expresó, al explicar por qué se le ve conversando y bailando con Ezeta.

Su postura fue clara: cercanía no equivale a beso, y mucho menos a un retorno de la relación. Por eso, insiste en que el material no debería presentarse como un ampay de “chape” si lo que se ve no lo demuestra.

Shirley Arica, protagonista de nuevos rumores tras ser captada besando a dos personas en un fin de semana. Magaly TV La Firme

Su situación actual: “Con Pablo estoy recién conociendo”

Arica también se refirió a su vínculo con Pablo Heredia. Según contó, el acercamiento es reciente y se está dando fuera de cámaras, después de coincidir en La Granja VIP.

PUBLICIDAD

“Y con Pablo, es alguien que estoy recién conociendo… así que vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, cómo fluye”, dijo, al remarcar que no pretende ponerle etiquetas inmediatas a la relación.

En su mensaje, insistió en que su vida sentimental no debe depender de especulaciones alimentadas por videos editados o promociones televisivas.

En medio de una discoteca y frente a una multitud emocionada, Shirley Arica y Pablo Heredia protagonizan un momento lleno de romance y pasión. Tras cantar una emotiva canción, se dieron un beso que desató los gritos y aplausos de todos los presentes. Video: TikTok @shirxpablo_

“Para afirmar algo debes tener al 100%”: el mensaje a quienes replican la versión

La modelo cerró su descargo apuntando a quienes, desde su perspectiva, tomaron el titular y lo replicaron sin verificarlo. En esa línea, sostuvo que las afirmaciones deben basarse en hechos comprobables.

“Para afirmar algo debes tener al 100% que esa noticia sea verdad”, dijo, al justificar su decisión de enviar cartas notariales.

Con ese anuncio, Arica trasladó el tema del terreno mediático al legal: no solo busca aclarar que no hubo beso con su ex, sino también frenar la difusión de una versión que —según ella— se instaló como “confirmada” sin que las imágenes lo respalden.

PUBLICIDAD