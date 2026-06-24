ATU retira 27 vehículos en operativos sorpresa en el Cercado de Lima y los envía al depósito

Foto de archivo: En un operativo conjunto en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Honorio Delgado, la Policía Nacional del Perú y la ATU sancionaron a conductores por invadir la vía exclusiva del Metropolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó dos operativos de fiscalización en el Cercado de Lima, logrando la intervención y envío al depósito de 27 vehículos por diversas infracciones al reglamento del transporte público.

Estas acciones, ejecutadas con apoyo de la Policía de Tránsito, se enfocaron en zonas de alto flujo vehicular y detectaron servicios informales, licencias vencidas y unidades sin autorización.

El primer operativo tuvo lugar en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, cerca del Centro Cívico. Allí fueron intervenidos 11 vehículos que prestaban servicio de colectivo y taxi sin autorización.

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Ocho de los conductores no portaban brevete, y uno de los automóviles, con placa A0W-482, registraba 34 años de antigüedad. La fiscalización identificó la presencia de autos que circulaban pese a no cumplir con los requisitos mínimos para el transporte de pasajeros en la ciudad.

El segundo operativo se realizó en la plaza Dos de Mayo, con la intervención de 16 vehículos, entre automóviles y combis. Solo dos tenían autorización vigente, pero sus conductores presentaron licencias vencidas o inadecuadas, lo que derivó en la imposición de las infracciones RE22 y RE27, sancionadas con multas de hasta S/2750. Otros diez conductores tampoco contaban con brevete.

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Durante la intervención, se detectó el automóvil de placa C8Z-279, que circulaba sin la placa delantera, una táctica recurrente para evitar la identificación por parte de los fiscalizadores. En ese mismo punto, la combi de placa H1C-744 fue sancionada por 30 años de antigüedad y circulación sin SOAT vigente.

Balance y continuidad

De acuerdo con información de la ATU, al 15 de junio se han efectuado 466 operativos de fiscalización, con 2456 vehículos enviados al depósito en Lima y Callao.

Solo en mayo, se realizaron 80 operativos y se retiraron 291 unidades de circulación. En estos procedimientos, 196 conductores no portaban licencia y 147 vehículos acumulaban sanciones por más de 8 millones de soles en multas.

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Las autoridades subrayan que la fiscalización busca enfrentar el problema del transporte informal y garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes se movilizan en la capital.

La política de ordenamiento vial continuará centrada en la detección de unidades sin documentación, sin seguro y con operadores que incumplen los requisitos exigidos para el servicio público.

Funciones de la ATU

Planifica y regula el sistema de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao con enfoque en integración de rutas y servicios.

Otorga autorizaciones para operar, supervisa habilitaciones y verifica que empresas, vehículos y conductores cumplan requisitos.

Fiscaliza en vía pública el transporte formal e informal con apoyo de la Policía Nacional del Perú y municipios cuando corresponde.

Ordena el retiro o internamiento al depósito de unidades que circulen sin permiso o que incurran en infracciones graves.

Administra y gestiona servicios de transporte masivo y corredores complementarios, según el esquema vigente de la autoridad.

Establece estándares de calidad y seguridad para la prestación del servicio, incluidos protocolos de operación y condiciones mínimas.

Impulsa medidas para mejorar la movilidad, como priorización del transporte público, gestión de paraderos y ordenamiento vial.