Pamela López arremete contra Pati Lorena: “Detestable, mitómana, manipuladora y patética”. Show.pe

Pamela López elevó el tono contra Pati Lorena tras su salida de ‘La Granja VIP’. La exintegrante del reality dio una entrevista en el streaming de Show.pe, conducido por Carlos Cacho, la noche del 23 de junio, donde habló de su experiencia en el programa, pero concentró sus declaraciones más duras en una sola persona: su excompañera.

En la conversación, López no se guardó nada y describió a Lorena con una cadena de calificativos. “No había conocido ser humano más detestable que esa señora”, afirmó, antes de acusarla de mentirosa y manipuladora.

“No había conocido ser humano más detestable”: el descargo en Show.pe

Durante la entrevista, Pamela López apuntó directamente a Pati Lorena y aseguró que su percepción sobre ella se consolidó en el transcurso de la convivencia y las tensiones propias del reality.

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“Ay, que es una señora… de verdad, es una señora comple… te lo juro que no había conocido ser humano más detestable que esa señora”, lanzó. Luego elevó la dureza del mensaje: “La detesto de verdad, patética, detestable, mentirosa, manipuladora, mitómana, todo lo peor en un solo paquete”.

La exconcursante insistió en que, por su experiencia y edad, no esperaba encontrarse con alguien así: “En mis treinta… en mis cuarenta años, en mi vida me cruzaría con una persona como ella, de verdad. Todo lo que te he mencionado en uno solo”.

Pamela López arremete contra Pati Lorena: “Detestable, mitómana, manipuladora y patética”

“Habla de locas”: la frase con la que buscó desacreditarla

En otro tramo del diálogo, López respondió a las críticas que, según ella, habría hecho Pati Lorena sobre otras participantes. En ese contexto, usó el tema para contraatacar.

“No, de verdad, que habla de locas, locas sí, yo estoy loca, ella está re loca”, dijo, en un comentario que buscó retratar a Lorena como alguien que acusa a los demás mientras, en su opinión, es parte del mismo conflicto.

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El intercambio dejó claro que el vínculo quedó quebrado y que la entrevista no apuntaba a una reconciliación, sino a fijar posición pública después de la exposición televisiva.

“Tiene una sed”: el cuestionamiento por vigencia y pantalla

Pamela López no solo la atacó por su conducta dentro del reality. También cuestionó lo que considera una motivación por “vigencia” mediática.

“No, de verdad, tiene una sed”, afirmó. Luego explicó que, al inicio, ni siquiera sabía quién era: “Para empezar, no sabía quién era, tampoco me importaba”.

Según su relato, con el tiempo supo que Lorena había trabajado como productora, pero que se mantuvo fuera de foco. “Ya en el transcurso, pues me dijeron que había sido una productora y que siempre estuvo por la sombrita y que nunca figuró”, sostuvo.

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Y remató con una acusación directa: “Y hoy en día no, no sabe de quién hablar para estar vigente”.

Pamela López arremetió contra Pati Lorena y dijo que no se cruzaría con alguien así “en su vida”, además de acusarla de buscar pantalla para “estar vigente”. Show.pe

“Que hable de su Felipe”: el cierre del ataque

En el tramo final de sus declaraciones, López volvió a recurrir a la ironía y le mandó un mensaje sobre su vida personal, al sugerir que debería enfocarse en su propia historia en lugar de hablar de terceros.

“Pobrecita la señora, que vaya a estar allá con su Felipe, que hable de su Felipe”, dijo. Añadió que, según su versión, Lorena ya hablaba de ese tema dentro del reality. “Siempre hablaba en La Granja”, señaló.

López cerró su descargo volviendo al mismo punto: “Pero de verdad que es detestable, patética”.

Una salida con cuentas pendientes

Las declaraciones de Pamela López marcan un escenario conocido tras realities de convivencia: una vez fuera del encierro, muchos participantes vuelven a hablar con más libertad sobre roces, alianzas y conflictos que, dentro del programa, quedaban bajo el filtro de la edición.

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En este caso, López concentró su relato en una confrontación personal. No detalló episodios puntuales ni una secuencia cronológica, pero sí dejó una definición contundente sobre cómo se siente respecto a Pati Lorena y por qué considera que no es una persona con la que quisiera cruzarse nuevamente.