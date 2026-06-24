Susel Paredes ante denuncia de fraude de Roberto Sánchez: “Lo que puedo decir es que ya ganó Keiko Fujimori”

Susel Paredes reconoció el triunfo de Keiko Fujimori pese a la denuncia de presunto fraude presentada por Juntos por el Perú, partido que postula a Roberto Sánchez

La congresista y candidata a la alcaldía de Lima, Susel Paredes, respondió este martes a preguntas sobre la denuncia de presunto fraude electoral presentada por Juntos por el Perú, partido que postula a Roberto Sánchez a la presidencia.

Aunque prefirió no profundizar sobre el tema en diálogo con Exitosa, reconoció el virtual triunfo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Lo que puedo decir es que ya ganó Keiko, ya”, afirmó, notoriamente incómoda.

Añadió que las “opiniones formales de Ahora Nación”, agrupación política a la que pertenece, “las da el Comité Ejecutivo Nacional”, órgano del que no forma parte. Sin embargo, solo pudo admitir la aparente victoria de la candidata, a quien ha manifestado su oposición.

PUBLICIDAD

Consultada sobre la legitimidad de expresar dudas respecto a los resultados oficiales, la parlamentaria declinó opinar sobre sus colegas. “Yo no voy a evaluar a otro congresista, me mandan a (la Comisión de) Ética después”, respondió.

Paredes evitó profundizar en la acusación y aclaró que las posturas oficiales de su agrupación, Ahora Nación, corresponden al Comité Ejecutivo Nacional

Al llegar al 99,79 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 42.097 votos que ya no podrá revertirse, pues quedan aproximadamente 38.200 votos por contabilizarse para ambos contendientes.

Hasta la noche de este martes quedaban por escrutarse 191 actas electorales, el 0,20 % del total de 92.766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio, y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta.

PUBLICIDAD

Este resultado no será definitivo hasta que los jurados electorales no se pronuncien sobre la solicitud presentada por Sánchez para anular la votación en el exterior, lo que de producirse revertiría los resultados y le daría la victoria a él, que es el candidato más votado en el territorio nacional.

Si se eliminan los votos de los peruanos en el exterior, los porcentajes del escrutinio se invierten y Sánchez obtiene el 50,11 % de los votos válidos, con una ventaja de 39.292 papeletas sobre Fujimori, que recibe el 49,88 %.

Argumentos

El aspirante ha argumentado que la votación en el exterior debería invalidarse porque para esta segunda vuelta se eliminó la transmisión de resultados de manera digital, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que obligó a enviar las actas hasta Lima para que las escruten, sin que estas tuvieran, según su postura, la debida custodia.

PUBLICIDAD

Al 99,79 % del escrutinio, Fujimori mantiene una ventaja de 42.097 votos sobre Sánchez, con apenas 38.200 sufragios por contabilizarse

Incluso, ha anticipado que no reconocerá el gobierno de Fujimori y promoverá protestas en las calles si las autoridades electorales no aceptan su pedido.

Sánchez sostiene que se afectó “gravemente” la votación en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de la votación en el exterior y enviar físicamente las actas hasta Lima.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, agregó.

PUBLICIDAD