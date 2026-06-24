Rebaza Acosta potencia las filas de Martín Rodríguez con tres jugadoras extranjeras para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Los tres refuerzos de Rebaza Acosta para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

Rebaza Acosta quiere convertirse en uno de los protagonistas de la próxima Liga Peruana de Vóley. La institución ‘chalaca’ apunta a dar un salto de calidad que le permita competir por objetivos más ambiciosos. La meta ya no es únicamente mantenerse en la máxima categoría, sino trascender, alcanzar las instancias decisivas del campeonato y pelear por el título frente a los clubes más poderosos del país.

Para ello, la directiva ha comenzado a mover sus fichas en el mercado de pases. El presidente del club, Jonel Córdova, adelantó días atrás en diálogo con Latina TV que Rebaza Acosta ya había asegurado la contratación de cuatro voleibolistas extranjeras para afrontar la temporada 2026/27. Sin embargo, horas después, la institución utilizó sus redes sociales para oficializar únicamente tres incorporaciones, por lo que todavía queda pendiente el anuncio de una jugadora más.

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La primera en ser presentada fue Aayinde Smith. La central estadounidense, de apenas 23 años y 1.83 metros de estatura, llega procedente del CV Kiele Socuéllamos de España. Se trata de una jugadora con condiciones físicas importantes para reforzar el bloqueo y el ataque por el centro, aspectos que el conjunto del Callao busca potenciar de cara a la nueva campaña.

Aayinde Smith es nuevo refuerzo de Rebaza Acosta. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

Otro de los nombres confirmados es el de Greta Martinelli. La armadora argentina regresa al voleibol peruano luego de acumular experiencia tanto en su país como en República Checa. Martinelli ya sabe lo que es competir en la Liga Peruana, pues durante la temporada 2024/25 defendió la camiseta de Deportivo Soan, dejando una buena impresión gracias a su capacidad para conducir el juego y distribuir el balón.

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Sin embargo, la contratación que más expectativa ha despertado entre los aficionados es la de Reibeth Artigas. La punta venezolana es considerada una de las jugadoras con mayor proyección de la región y aterriza en Rebaza Acosta tras una destacada campaña internacional. Artigas formó parte de la selección peruana que conquistó los Juegos Bolivarianos de 2025 y, además, fue reconocida como la segunda mejor atacante del certamen y elegida la Jugadora Más Valiosa (MVP).

La atacante llega procedente de Caracas Vóley, equipo que finalizó en la segunda posición de la liga venezolana. Su potencia ofensiva y capacidad para resolver puntos en momentos decisivos la convierten en una incorporación llamada a marcar diferencias dentro del campeonato peruano.

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La venezolana Reibeth Artigas es nuevo refuerzo de Rebaza Acosta. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

Aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente, la cuarta extranjera sería la uruguaya Sofía Neves. Su nombre fue mencionado por Jonel Córdova durante la entrevista concedida a Latina TV, por lo que se espera que el club haga oficial su llegada en los próximos días.

Salidas en Rebaza Acosta

La reestructuración de Rebaza Acosta no solo incluye refuerzos. También ha estado marcada por cambios importantes en el comando técnico y la salida de algunas piezas que fueron relevantes durante la última temporada.

Uno de los movimientos más comentados fue la partida del entrenador Carlos Rivero. El técnico reveló semanas atrás su malestar por la forma en que se produjo su salida. Según explicó, desde el club le habían comunicado internamente que continuaría al frente del equipo para la próxima campaña, situación que incluso lo llevó a descartar otras propuestas laborales.

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No obstante, tiempo después recibió la notificación oficial de que no seguiría en la institución. Finalmente, la dirigencia optó por iniciar una nueva etapa con el entrenador peruano Martín Rodríguez, quien asumirá la responsabilidad de liderar el proyecto deportivo.

Rebaza Acosta le dio la bienvenida a Martín Rodríguez. Crédito: Captura IG

En cuanto al plantel, las brasileñas Mariane Casas y Natalia Monteiro tampoco continuarán en el cuadro chalaco. Ambas decidieron aceptar la propuesta de Circolo Sportivo Italiano, equipo dirigido por el argentino Marcos Blanco.

Con una nueva conducción técnica, refuerzos internacionales de jerarquía y una dirigencia decidida a elevar la competitividad del equipo, Rebaza Acosta se perfila como uno de los clubes que buscará dar la sorpresa en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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