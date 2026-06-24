Rebaza Acosta potencia las filas de Martín Rodríguez con tres jugadoras extranjeras para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Rebaza Acosta quiere convertirse en uno de los protagonistas de la próxima Liga Peruana de Vóley. La institución ‘chalaca’ apunta a dar un salto de calidad que le permita competir por objetivos más ambiciosos. La meta ya no es únicamente mantenerse en la máxima categoría, sino trascender, alcanzar las instancias decisivas del campeonato y pelear por el título frente a los clubes más poderosos del país.
Para ello, la directiva ha comenzado a mover sus fichas en el mercado de pases. El presidente del club, Jonel Córdova, adelantó días atrás en diálogo con Latina TV que Rebaza Acosta ya había asegurado la contratación de cuatro voleibolistas extranjeras para afrontar la temporada 2026/27. Sin embargo, horas después, la institución utilizó sus redes sociales para oficializar únicamente tres incorporaciones, por lo que todavía queda pendiente el anuncio de una jugadora más.
PUBLICIDAD
La primera en ser presentada fue Aayinde Smith. La central estadounidense, de apenas 23 años y 1.83 metros de estatura, llega procedente del CV Kiele Socuéllamos de España. Se trata de una jugadora con condiciones físicas importantes para reforzar el bloqueo y el ataque por el centro, aspectos que el conjunto del Callao busca potenciar de cara a la nueva campaña.
Otro de los nombres confirmados es el de Greta Martinelli. La armadora argentina regresa al voleibol peruano luego de acumular experiencia tanto en su país como en República Checa. Martinelli ya sabe lo que es competir en la Liga Peruana, pues durante la temporada 2024/25 defendió la camiseta de Deportivo Soan, dejando una buena impresión gracias a su capacidad para conducir el juego y distribuir el balón.
PUBLICIDAD
Sin embargo, la contratación que más expectativa ha despertado entre los aficionados es la de Reibeth Artigas. La punta venezolana es considerada una de las jugadoras con mayor proyección de la región y aterriza en Rebaza Acosta tras una destacada campaña internacional. Artigas formó parte de la selección peruana que conquistó los Juegos Bolivarianos de 2025 y, además, fue reconocida como la segunda mejor atacante del certamen y elegida la Jugadora Más Valiosa (MVP).
La atacante llega procedente de Caracas Vóley, equipo que finalizó en la segunda posición de la liga venezolana. Su potencia ofensiva y capacidad para resolver puntos en momentos decisivos la convierten en una incorporación llamada a marcar diferencias dentro del campeonato peruano.
PUBLICIDAD
Aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente, la cuarta extranjera sería la uruguaya Sofía Neves. Su nombre fue mencionado por Jonel Córdova durante la entrevista concedida a Latina TV, por lo que se espera que el club haga oficial su llegada en los próximos días.
Salidas en Rebaza Acosta
La reestructuración de Rebaza Acosta no solo incluye refuerzos. También ha estado marcada por cambios importantes en el comando técnico y la salida de algunas piezas que fueron relevantes durante la última temporada.
Uno de los movimientos más comentados fue la partida del entrenador Carlos Rivero. El técnico reveló semanas atrás su malestar por la forma en que se produjo su salida. Según explicó, desde el club le habían comunicado internamente que continuaría al frente del equipo para la próxima campaña, situación que incluso lo llevó a descartar otras propuestas laborales.
PUBLICIDAD
No obstante, tiempo después recibió la notificación oficial de que no seguiría en la institución. Finalmente, la dirigencia optó por iniciar una nueva etapa con el entrenador peruano Martín Rodríguez, quien asumirá la responsabilidad de liderar el proyecto deportivo.
En cuanto al plantel, las brasileñas Mariane Casas y Natalia Monteiro tampoco continuarán en el cuadro chalaco. Ambas decidieron aceptar la propuesta de Circolo Sportivo Italiano, equipo dirigido por el argentino Marcos Blanco.
Con una nueva conducción técnica, refuerzos internacionales de jerarquía y una dirigencia decidida a elevar la competitividad del equipo, Rebaza Acosta se perfila como uno de los clubes que buscará dar la sorpresa en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
PUBLICIDAD
Más Noticias
“Es un pseudorepresentante”: gerenta de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario
Yudy Balcázar, dirigente de la USMP, dio su versión del caso y criticó al entorno de la jugadora tras la polémica liberación de su carta pase: “No vamos a dejar que un extranjero venga a definir cómo se hace nuestro reglamento”
Melgar oficializó el retorno del zaguero argentino Leonel González y lo suma para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El cuadro ‘dominó’ dio a conocer el regreso del defensor argentino luego de su etapa en Universidad de Concepción de Chile. El central se incorporará para disputar el Clausura bajo el mando de Miguel Rondelli
Kevin Borjas toca la élite de la UFC: primer peruano en el Top 10 del ranking de peso mosca tras vencer a André Lima
El deportista peruano firmó una gran actuación en el UFC Apex de Las Vegas el último fin de semana para hacer historia en las MMA peruanas
¿Por qué Alianza Lima cambió de planes para su pretemporada de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
La dirigencia y el área deportiva de los ‘grones’ dejaron sin efecto una mini pretemporada fuera de Lima. Ahora la planificación se concentrará en la capital, con trabajos en EGB y en la Videna de Chincha
Clarivett Yllescas continuará en Alianza Lima tras renovar su vínculo para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley
El equipo blanquiazul confirmó la continuidad de su atacante una campaña más. La central peruana prolongará su etapa en el club tras integrar el plantel del tricampeonato y campañas destacadas a nivel sudamericano
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD