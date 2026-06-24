Alarma por consumo de ketamina en escolares: al menos 10 mil menores la probaron y expertos advierten riesgo de daño cerebral

Cedro alertó que la experimentación con este fármaco se concentra en población joven y que, según la dosis, puede generar desorientación, alucinaciones y afectar de forma permanente las capacidades cognitivas y la salud mental. // Video: Exitosa Noticias

El consumo de ketamina en escolares peruanos comienza a encender las alertas entre especialistas en salud pública y prevención de drogas. De acuerdo con cifras del último estudio nacional de DeVIDA, alrededor de 10 mil estudiantes admitieron haber consumido esta sustancia al menos una vez en su vida, un escenario que preocupa por el aumento de las drogas sintéticas entre adolescentes.

Durante una entrevista con Exitosa, el especialista de Cedro, Milton Rojas, explicó que, aunque la ketamina es un medicamento utilizado en medicina humana y veterinaria, su uso fuera del ámbito médico puede provocar graves consecuencias físicas y psicológicas. Además, advirtió que la facilidad para conseguir este fármaco y la curiosidad propia de la adolescencia están favoreciendo su expansión en diferentes regiones del país.

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Ketamina en escolares: especialistas alertan sobre adicción, alucinaciones y afectación de la memoria

Niños desde los 10 años inician consumo de drogas en el Perú, revela estudio nacional de Devida. (Foto: Agencia Andina)

Milton Rojas señaló que la ketamina es una sustancia psicoactiva cuyo consumo suele concentrarse en población joven y adolescente. Según explicó, los datos recogidos por DeVIDA reflejan que miles de escolares ya han tenido contacto con este fármaco, una cifra que evidencia una problemática que va más allá de Lima Metropolitana.

"La ketamina genera con mucha facilidad tolerancia y finalmente dependencia o adicción“, advirtió el especialista durante la entrevista. Asimismo, indicó que sus efectos pueden variar según la cantidad consumida, pero incluyen una aceleración marcada de las funciones del organismo, dificultad para reconocer lo que sucede alrededor y episodios de alucinaciones visuales.

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Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el denominado efecto disociativo, una sensación de separación entre la mente y el cuerpo que puede resultar especialmente peligrosa para personas con vulnerabilidad a desarrollar trastornos de salud mental.

Rojas explicó que esta alteración podría precipitar cuadros severos, incluso una psicosis, además de afectar funciones cognitivas fundamentales.

"Uno de los efectos centrales desde un punto de vista psicológico es el daño en el cerebro, en la zona que tiene que ver con las funciones cognoscitivas, principalmente la memoria. Eso está más o menos ya documentado en estudios que se han hecho en adictos a ketamina“, afirmó.

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Una sustancia accesible

Brownies y galletas con marihuana y ketamina, la nueva modalidad de venta ilegal en redes en Perú| Panamericana

El especialista también recordó que la accesibilidad representa uno de los principales factores de riesgo. Indicó que en el país existen mercados informales donde se comercializan medicamentos vencidos, adulterados o desviados de hospitales, lo que facilitaría el acceso a este tipo de sustancias.

Además de Lima, el estudio identifica la presencia de consumo en ciudades como Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Piura, aunque Rojas precisó que esto no significa que localidades más pequeñas estén libres del problema.

Según explicó, las redes sociales, la búsqueda de nuevas experiencias y la curiosidad propia de la adolescencia contribuyen a que muchos jóvenes experimenten con drogas sintéticas.

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En ese contexto, también mencionó el crecimiento del tusi, una sustancia cuyo principal insumo es precisamente la ketamina y que ha ganado presencia en distintos países de Latinoamérica, Europa y parte de Asia.

Durante la entrevista también se abordó el riesgo del fentanilo, otro medicamento de uso estrictamente médico que puede resultar letal cuando es utilizado fuera de ese contexto.

Rojas recordó que una investigación realizada por CEDRO detectó que este fármaco era vendido en algunas farmacias sin la receta especial correspondiente y advirtió sobre el peligro de su consumo ilegal.

"Una dosis ínfima, imagínense ustedes un grano de arroz dividido en cuatro o en cinco, solamente una muestra de ella puede generar hasta sobredosis“, señaló.

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El especialista agregó que el uso informal de opioides como morfina, heroína o fentanilo representa un alto riesgo para la salud y puede provocar una muerte súbita, por lo que insistió en que estos medicamentos solo deben emplearse bajo estricta supervisión médica.