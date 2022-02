Luciana Fuster: Vania Bludau, Korina Rivadeneira y Ale Fuller piden que cese el bullying en contra de la modelo

Vania Bludau, Korina Rivadeneira y Ale Fuller se pronunciaron tras mensaje de Luciana Fuster en sus redes. (Foto: Instagram)

Luciana Fuster denunció que existe una campaña de bullying contra ella desde que decidió hacer pública su relación amorosa con Patricio Parodi. Varias personalidades del mundo del espectáculo empatizaron con la chica reality y pidieron a los internautas que dejen de difundir odio en redes sociales.

Ale Fuller, recordada actriz de Ven Baila Quinceañera, lamentó que la salud mental de la integrante de Esto es Guerra esté siendo afectada debido al continuo hostigamiento que sufre en Internet y en su día a día. Recordemos que Luciana señaló que suelen insultarla en la vía pública.

“Cuando se pasan los límites que afectan la salud de un ser humano, el contexto se torna en una situación que desde ningún lado se podría llamar entretenimiento. Es lamentable. Pero lo que también resulta lamentable, son todos aquellos que deciden ser parte de la misma dinámica”, escribió en un inicio en las historias de su cuenta de Instagram.

“ Si bien soy muy respetuosa de las opiniones y de la libertad de expresarlas, hoy escribo estas líneas para pedir que nos respetemos como seres humanos . Hazlo por ti y sé parte de quienes apostaron por construir un mundo mejor. Te abrazo con todo el corazón, Luciana”, añadió la actriz.

Por su parte, Korina Rivadeneira expresó que se siente identificada con el malestar de Luciana Fuster, ya que ella recientemente ha sido blanco de críticas por tener un desagradable gesto con un participante de Esto es Habacilar, quien la acusó de discriminiación.

“Estoy tan de acuerdo con cada palabras, pude pasar por esto y créanme que es horrible. ¡No se lo deseo a nadie! Me duele en el alma que una chica tan buena y llena de luz infinita esté mal por culpa de unas personas que se dedican a destruir la vida de otros ”, dijo.

La pareja de Mario aprovechó la oportunidad para contar desde su experiencia personal cómo ha lidiado con sus detractores. “Tomé la decisión de bloquear en todas mis sociales todo tipo de diarios amarillos, cuentas de canales y programas que se dedican a destruir la vida de las personas. Las personas que me conocen no me comentan una sola palabra de lo que sale allí porque no me interesa”, sostuvo.

Vania Bludau también comentó el mensaje de Luciana Fuster a través de sus plataformas. Aunque la pareja de Mario Irivarren aseguró que no está a favor ni en contra de la modelo, sí apoyó que se dejara de criticar a las figuras públicas por cualquier cosa.

“No se trata de que por ser “públicos” las demás personas tienen derecho a opinar y para mal. Créeme que tú no eres quien para juzgar a nadie, no eres nadie para apuntar y hacer comidilla de los desaciertos de los demás. Las redes sociales se han vuelto un arma de doble filo hace mucho”, escribió la exchica reality.

LUCIANA FUSTER LLORÓ EN EL ESTRENO DE ESTO ES GUERRA

Pocas horas después de haber denunciado que es víctima de bullying, Luciana Fuster fue presentada en la nueva temporada de Esto es Guerra. Lejos de lucir emocionada por su regreso, la modelo no aguantó las lágrimas y lloró sobre el hombro de Natalie Vértiz.

“El como me siento yo no viene de hoy. Hoy fue mi decisión de soltar y hablar algo que tengo hace mucho tiempo guardado. Es bastante complicado porque la gente se ha mal acostumbrado a decirnos que somos figuras públicas y tenemos que soportarlo todo. No se dan cuenta que detrás hay un ser humano”, comenzó diciendo.

“ El personaje puede seguir avanzando, pero la persona se destruye. Llega un momento en el que uno no aguanta más. Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras. Eso es lo terrible y lo feo”, agregó.

Continuando con su descargo, la chica reality reveló que tiene miedo de salir a la calle por temor a las reacciones de la gente. “Tengo miedo de salir de mi casa y que la gente pueda reaccionar mal porque me ha pasado que estoy en algún lugar y me gritan las cosas que escuchan en la televisión”.

