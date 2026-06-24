Mónica Sánchez cuestiona la norma que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú: “El arte peruano es libre”

Mónica Sánchez rechazó la Ley 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú y advirtió riesgos para la libertad de creación artística.

La promulgación de la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), ha generado una reacción inmediata en la comunidad artística nacional. Una de las voces más contundentes ha sido la de Mónica Sánchez, reconocida actriz peruana, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo a la norma y advertir sobre los riesgos que podría suponer para la libertad de creación artística en el país.

Mónica Sánchez, recordada por su papel de ‘Charito’ en la serie “Al fondo hay sitio”, cuestionó tanto el fondo como la forma en que se aprobó la ley. Según la actriz, el texto no fue consultado con los colectivos culturales ni con la diversidad de la comunidad artística, y establece requisitos que, en la práctica, podrían dejar fuera a la mayoría de creadores que no cuentan con un título universitario o licenciatura en arte.

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“El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades”, expresó Mónica Sánchez, quien advirtió que la ley podría convertirse en una herramienta de discriminación y censura.

Para la actriz, la norma vulnera la esencia de la creación artística, que no siempre se forja en el ámbito académico formal, sino también en espacios alternativos, autodidactas y comunitarios.

En su pronunciamiento público, Sánchez remarcó: “Rechazamos la Ley N° 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú – CPAP”. Considera que la propuesta excluye a quienes han desarrollado su carrera fuera de las aulas y abre la puerta a una regulación que amenaza la diversidad y la libertad de expresión en el arte.

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La actriz afirmó que el arte peruano también se construye desde la calle, los talleres y las comunidades, además de la academia.

Además, señaló que la ley podría afectar el derecho a la creación y limitar el acceso a oportunidades laborales y de representación para miles de artistas peruanos.

La actriz subrayó que el arte en el Perú no puede ser reducido a una certificación académica ni a un registro institucional, pues la riqueza del sector reside precisamente en su pluralidad y en la multiplicidad de trayectorias y saberes. “El arte se construye desde muchos lugares, no solo desde la academia”, reiteró Sánchez, sumándose así a una ola de rechazo que ha movilizado a diversos sectores culturales.

Más voces en contra: artistas y colectivos advierten exclusión y censura

El rechazo de Mónica Sánchez a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú ha sido replicado por una amplia variedad de figuras y colectivos del sector cultural. Actores como Bruno Espejo y Jorge Guerra también manifestaron su oposición, sosteniendo que la ley vulnera la libertad y el ejercicio del arte en el país.

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Según Espejo, la colegiatura obligatoria introduce un filtro excluyente que perjudica a quienes desarrollaron su talento fuera de los espacios académicos tradicionales. Por su parte, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) emitió un pronunciamiento oficial solicitando la derogación de la norma.

“El arte nace de la libertad. La creatividad no puede condicionarse a requisitos formales ni a mecanismos que limiten la libre creación”, sostuvo la entidad, que agrupa a más de 10 mil autores y compositores.

La actriz cuestionó que la Ley 32645 se aprobara sin consulta a colectivos culturales ni a la diversidad de la comunidad artística del Perú.

Las actrices Vanessa Terkes y Bettina Oneto cuestionaron la ley en entrevistas radiales, señalando que el talento y la formación artística no pueden limitarse a la posesión de un título profesional. Oneto planteó: “¿Quién decide quién es artista?”, mientras que Terkes recordó que muchos actores y creadores peruanos se han formado en talleres y bajo la tutela de maestros fuera del circuito universitario.

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Centros culturales, directores de teatro y colectivos como En Defensa del Cine Peruano también han solicitado la derogatoria de la ley, alertando sobre su potencial como herramienta para la censura y el control político.

El artista y activista Mario Colán calificó la norma como discriminatoria y antitécnica, al dejar fuera a artistas autodidactas y de saberes ancestrales. “El arte, sobre todo en el Perú, es autodidacta o pasa de generación en generación. Es contradictorio que se excluya a los artistas tradicionales, pese a que son embajadores culturales”, afirmó Colán.

La congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura, presentó un proyecto para derogar la ley apenas días después de su promulgación, considerando que restringe el desarrollo de las expresiones culturales y pone en riesgo la diversidad artística nacional.

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Mónica Sánchez sostuvo que el Colegio Profesional de Artistas del Perú puede excluir a creadores sin título universitario o licenciatura en arte.

¿Qué establece la Ley 32645 y cómo se aprobó?

La Ley 32645 fue aprobada por el Congreso de la República y promulgada en junio de 2026. Su principal disposición es la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), una entidad que agrupará a profesionales egresados de escuelas superiores, institutos o universidades en disciplinas como artes plásticas, visuales, música, danza y artes escénicas, entre otras.

Para incorporarse al CPAP, la norma exige acreditar un título o licenciatura en arte o educación artística, además de cumplir con trámites administrativos y una ceremonia de promesa de honor. La ley también incluye una disposición que impide a personas inhabilitadas para ejercer la función pública asumir cargos directivos en colegios profesionales.

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El proceso legislativo fue criticado por no haber convocado a la comunidad artística ni a los colectivos culturales para discutir los alcances de la norma. La iniciativa fue impulsada por la bancada de Perú Libre y aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, sin pasar por la Comisión de Cultura.

Diversos sectores han advertido que, lejos de promover la formalización del arte, la ley podría restringir el acceso a la profesión y limitar la libertad de creación, afectando especialmente a los artistas autodidactas y a quienes desarrollan su labor en comunidades y espacios alternativos.

Organizaciones y colectivos culturales han exigido la derogatoria de la normativa y la apertura de un diálogo amplio y participativo que garantice la protección de la diversidad y la libertad artística en el país.

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