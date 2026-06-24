‘Salandela’, ex integrante de Zaca TV, niega vínculo con María Pía Copello y anuncia medidas legales contra reportero

La creadora de contenido publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó de manera tajante haber recibido dinero o tener un vínculo con otro programa o productora. “Las declaraciones en las que se sugiere que yo habría recibido un pago y que existiría un vínculo mío con otro programa/productora son completamente falsas”, escribió.

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El comunicado de ‘Salandela’: “No he recibido dinero alguno”

En su pronunciamiento, Del Águila señaló que el extracto de la transmisión fue difundido en las redes oficiales del canal y que, por ese motivo, decidió responder públicamente.

“En respuesta a las declaraciones realizadas por el señor Christian Omar Bayro Delgado durante una transmisión de la Roro Network —extracto que ha sido difundido en las redes oficiales de dicho canal—, debo aclarar que las declaraciones en las que se sugiere que yo habría recibido un pago y que existiría un vínculo mío con otro programa/productora son completamente falsas”, expresó.

Luego precisó el núcleo de su desmentido: “No he recibido dinero alguno, no tengo relación con dicho programa ni con la Sra. María Pía Copello como se especula en el programa emitido el día de ayer 22 de junio del 2026”.

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‘Salandela’, ex integrante de Zaca TV, anuncia medidas legales contra reportero de Ouke.

“Generaron ataques”: el impacto que denuncia en redes

Del Águila también sostuvo que el rumor no solo la afectó a ella, sino que abrió la puerta a ataques contra su entorno.

“Lamento profundamente que este tipo de acusaciones, sin ningún respaldo en hechos ni pruebas, hayan generado ataques hacia mis compañeras y hacia mi persona”, señaló.

En esa línea, apeló a su comunidad para frenar la circulación del contenido sin verificación: “Les pido que actúen con responsabilidad, evitando difundir información no verificada y absteniéndose de emitir ataques basados en afirmaciones sin sustento”.

Acciones legales: “Presuntamente difamatorias”

La exintegrante de Zaca TV afirmó que avanzará por la vía legal debido a la naturaleza de las declaraciones.

“He decidido iniciar las acciones legales que correspondan frente a estas declaraciones, que considero falsas y presuntamente difamatorias”, sostuvo en su comunicado.

La frase marca un punto de quiebre: el tema deja de ser un “chisme” de streaming y pasa a un terreno formal, con una advertencia explícita sobre consecuencias legales.

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Qué dijo Christian Bayro Delgado: la versión del “pago” y el “nuevo programa”

En el fragmento citado por Salandela el reportero plantea un escenario en el que María Pía Copello habría “jalado” a integrantes del entorno de Zaca TV y, además, las habría mantenido con un pago hasta un supuesto estreno.

“Me cuentan que estas chicas van a salir recién después de 28 de julio, o sea, en agosto, después que pase el tema electoral…”, dijo.

Luego lanzó la parte más sensible de la versión: “El chisme es que desde enero que se desarmó ese programa, hasta agosto que aparecerían estas chicas en su nuevo programa en el canal de María Pía, María Pía les ha estado pagando el sueldo”.

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El mismo relato insiste en la idea de un “contrato” y un pago sostenido por meses, aun sin estar al aire: “Que las han estado manteniendo a las tres… su sueldo por contrato. Más de la mitad del año para que no salgan y recién aparezcan después de las elecciones”.

Conductor de Ouke deslizó que sacaría programa con las exintegrantes de Zaca TV, Salandela, Miranda Capurro y Michelle Oneto

La respuesta de María Pía Copello: “Hay que ver también a quién le creemos”

En paralelo, María Pía Copello se refirió al tema en su streaming Sin más que decir. Según su propia explicación, hubo una broma previa que se “salió de las manos” en el momento en que se discutía la salida de las chicas de Zaca TV.

“Cuando nosotros lanzamos Más Que TV y haciendo una mea culpa, efectivamente cometimos un montón de errores. Uno de esos errores fue justamente cuando ocurre todo esto de Zaca TV y las chicas anuncian que no iban a estar”, dijo.

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Copello explicó que quisieron hacer una broma con su equipo creativo, pero que el contexto era delicado: “Pedimos disculpas… no debimos hacer [la broma]… porque en verdad nunca hubo una comunicación como tal, pero nada más”.

Y remató con una crítica a la lógica de la viralización: “Hay que ver también a quién le creemos… Como le creen a cualquier persona que va ahí por el mundo, queriendo hacer vistas, queriendo tener likes, reproducciones. No pues, por favor”.

María Pía Copello respondió a los rumores de que tendría planeado sacar un programa con las exintegrantes de Zaca TV.