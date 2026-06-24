San Martín acusa a Universitario de actuar de forma irregular en fichaje de Aixa Vigil: “Me apena que pretenda hacer las cosas por atrás”

La desvinculación de Aixa Vigil de la Universidad San Martín sigue generando repercusión en el vóley peruano. Luego de obtener su carta pase, la atacante cerró su llegada a Universitario de Deportes, decisión que no cayó bien en la dirigencia ‘santa’. En ese marco, la gerenta deportiva Yudy Balcázar mostró su incomodidad y cuestionó la manera en que se manejó el proceso por parte del club ‘crema’.
La directiva de la USMP se pronunció en el podcast ‘Ataque Cruzado’, donde volvió a poner en duda la manera en que se llevaron las conversaciones y apuntó al entorno encargado de la planificación del equipo de ATE. Además, mencionó a Fabrizio Acerbi, responsable de los movimientos del plantel de las ‘pumas’, a quien situó dentro del desarrollo del caso, aunque remarcó que no existió un canal formal de diálogo entre ambas instituciones.
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Balcazar aseguró que no tuvo contacto directo con la dirigencia merengue y manifestó su malestar por lo ocurrido durante las gestiones. “Yo no he tenido contacto ni con Fabrizio ni con ningún dirigente de la ‘U’, pero sí me apena que una institución tan grande y con tantos hinchas, que también ameritan respeto, pretenda hacer las cosas por atrás”, señaló.
En esa línea, la gerenta deportiva insistió en que el manejo del caso debió enmarcarse en la transparencia y el respeto a las normas del vóley peruano. Recordó además que, según su versión, el pase federativo se concretó sin el consentimiento de San Martín, club con el que la jugadora aún tenía vínculo por una temporada más, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
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“Las cosas se deben hacer como corresponde, no tratar de buscarle la sinrazón a la ley. ¿Por qué hacer cosas que no le queden bien a tu institución? Eso no me parece”, agregó la dirigente, cerrando sus declaraciones sobre un caso que sigue generando controversia en el ámbito local.
Niega reuniones con Universitario
La gerenta de San Martín también negó que hayan existido reuniones o coordinaciones formales con Fabrizio Acerbi u otros representantes de Universitario para el traspaso de Aixa Vigil de cara a la próxima temporada. Según su versión, el único contacto registrado fue una llamada aislada que no tuvo mayor continuidad.
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“Con Fabrizio hablé una sola vez por teléfono y nunca más me llamó”, afirmó. Asimismo, rechazó las versiones que apuntaban a supuestos intentos de concertar reuniones entre las partes involucradas. “He escuchado por ahí, no sé si de Gino (Vegas, presidente de la FPV) o de Fabrizio, diciendo que me han llamado para reunirnos. Es mentira, nunca lo han hecho”, sostuvo.
Balcázar también explicó que, en medio del conflicto, esperaba una intervención de la Federación Peruana de Vóley para ordenar el panorama y sentar a las partes en una misma mesa. Sin embargo, aseguró que ese escenario nunca se concretó. “Yo en algún momento pensé que Gino, sabiendo todo, nos iba a reunir a los tres”, comentó, dejando entrever su frustración por la falta de mediación en el proceso.
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El traspaso de Aixa Vigil a Universitario de Deportes sigue generando posiciones divididas entre los protagonistas del caso. Mientras la atacante ya se integra a su nuevo club, la dirigencia de San Martín expresa su disconformidad con la forma en que se concretó su salida y la gestión de su carta pase, por lo que ha dejado entrever que no dará el tema por cerrado.
En ese contexto, la institución ‘santa’ considera necesario sentar posición frente a lo ocurrido y mantener su reclamo en el plano institucional, con la intención de que el caso marque un precedente dentro del manejo de transferencias en el vóley peruano.
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