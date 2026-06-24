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Martín Vizcarra acepta virtual triunfo de Keiko Fujimori “como demócrata”, tras llamar a votar por Roberto Sánchez

El expresidente reconoció los resultados y aseguró que respetará la investidura presidencial, pese a haber respaldado públicamente al candidato en la segunda vuelta

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El expresidente Martín Vizcarra, actualmente encarcelado, anunció que aceptará el virtual triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, pese a haber apoyado a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta
El expresidente Martín Vizcarra, actualmente encarcelado, anunció que aceptará el virtual triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, pese a haber apoyado a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta

El encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien manifestó su apoyo a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta, informó este martes que aceptará “como demócrata” el virtual triunfo de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en las elecciones presidenciales.

Vizcarra publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, cuando el escrutinio alcanza el 99,790 % y Fujimori obtiene 9.198.579 votos, equivalentes al 50,114 % de los sufragios, frente a los 9.156.549 votos, que representan el 49,886 % para Sánchez.

“Faltan pocas décimas para concluir con el conteo oficial de las elecciones para la presidencia de la República. En la segunda vuelta hice pública mi preferencia electoral. Sin embargo, como demócrata y expresidente, respetaré la investidura presidencial de quien proclame oficialmente el JNE (Jurado Nacional de Elecciones)”, expresó.

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El exjefe de Estado también indicó que tanto él como su agrupación mantendrán una “posición vigilante para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables y con estricto respeto a la democracia”.

Keiko Fujimori
Vizcarra publicó su mensaje cuando el conteo oficial alcanzaba el 99,790 % de actas procesadas, con una ajustada diferencia a favor de Fujimori sobre Sánchez

Vizcarra, quien cumple una condena de 14 años por cohecho pasivo y expresó su apoyo a la fórmula de Juntos por el Perú dos días antes del balotaje, comunicó su postura luego de que el partido de Sánchez denunciara, sin presentar pruebas, un presunto fraude en su contra y solicitara la nulidad de votos del exterior.

Fuerza Popular, que contaba con mayoría en el Congreso, mantuvo una oposición constante durante la administración del exgobernante, quien promovió reformas anticorrupción y denunció prácticas obstruccionistas.

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Uno de los episodios más destacados de esta confrontación fue la disolución del Congreso en 2019, motivada en parte por la tensión con el fujimorismo. La candidata también ha cuestionado públicamente a Vizcarra por el juicio que enfrentó acusado de recibir más de 2,3 millones de soles cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), y por su gestión de la emergencia sanitaria.

Denuncia

Sánchez argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

El exmandatario afirmó que respetará la investidura presidencial de quien proclame el Jurado Nacional de Elecciones y que su agrupación mantendrá una posición vigilante del próximo gobierno
El exmandatario afirmó que respetará la investidura presidencial de quien proclame el Jurado Nacional de Elecciones y que su agrupación mantendrá una posición vigilante del próximo gobierno

Aunque Fujimori lleva la delantera, los porcentajes se invierten si se restan los sufragios emitidos fuera del país, de modo que el candidato de Juntos por el Perú logra el 50,11 % de los válidos con 40.925 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

El político sostiene que se afectó “gravemente” la votación en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de la votación en el exterior y enviar físicamente las actas hasta Lima para que sean escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que es el JNE quien debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, agregó.

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