“Es un pseudorepresentante”: gerenta de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario

Yudy Balcázar se mostró sin pelos en la lengua al hablar del brasileño - Crédito: A Presión.

El caso de Aixa Vigil sigue generando fuerte controversia en el vóley peruano tras su salida de la Universidad San Martín y su posterior incorporación a Universitario de Deportes. En medio del debate por la forma en que se dio su desvinculación, la gerenta del club, Yudy Balcazar, lanzó duras críticas contra el agente de la jugadora, Leonardo Feitosa, a quien calificó como “pseudorepresentante”.

En una reciente entrevista con el podcast ‘Ataque Cruzado’, la directiva aseguró que el proceso que terminó con la salida de Vigil estuvo marcado por comunicaciones cruzadas, reuniones tensas y discrepancias sobre la gestión de su carta pase, lo que derivó en un conflicto institucional que aún genera repercusión.

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Balcázar explicó que el punto de quiebre se produjo cuando la propia jugadora comunicó su intención de gestionar su salida del club. Según su versión, todo se originó a partir de un correo enviado por Vigil tras conversaciones previas con su entorno. “Aixa me envía un correo diciéndome que, de acuerdo a lo conversado con Leonardo, que es su pseudorepresentante, me pide la carta pase”, señaló la dirigente.

La gerenta deportiva de la USMP sostuvo que el caso se fue desarrollando a partir de reuniones previas en las que ya se evaluaba la posibilidad de liberar a la jugadora. En ese contexto, uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue el cuestionamiento directo al rol de Feitosa en las negociaciones, a quien acusó de no contar con acreditación oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB)

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“No es representante porque no tiene el código FIVB”, afirmó, diferenciándolo de otros agentes del medio, como el de Fernanda Tomé, exjugadora de San Martín, de quien dijo: “Ella tiene un representante A1. No tiene punto de comparación. Él sí tiene código FIVB, representa muchas figuras del mundo”.

Gerenta deportiva de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario. Crédito: FPV

La polémica con la carta pase de Aixa Vigil

Balcazar también relató que intentó conversar directamente con la jugadora para plantearle una renovación, aunque el escenario ya estaba tensionado. Según su versión, en reuniones previas el agente de Aixa habría asegurado que ya existían coordinaciones con la Federación Peruana de Vóley (FPV) respecto a la liberación de la carta pase.

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“Su representante desde el momento uno me dijo que yo no me preocupara por la carta pase, que él no necesitaba de mi consentimiento porque él ya había hablado con Gino (Vegas)”, señaló. Sin embargo, tras consultar con el dirigente mencionado, la respuesta habría sido distinta: “Yo llamo a Gino y me dice que no sabía de qué estaba hablando. Me descuadró y confié en que Gino iba a cumplir su palabra”, agregó, evidenciando contradicciones en el proceso.

La gerenta deportiva de San Martín también recordó una reunión clave con Aixa Vigil en plena etapa decisiva de la temporada. Según indicó, el encuentro no se desarrolló con normalidad y no permitió exponer la propuesta del club, en un contexto marcado por la postura del entorno de la atacante.

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“Yo ni siquiera hablé en esa reunión porque no me dejaron hablar”, afirmó. Pese a ello, sostuvo que San Martín mantenía la intención de renovar el contrato y confiaba en alcanzar un acuerdo, aunque el club tenía la carta pase de la jugadora y finalmente terminó siendo liberada contra su voluntad para su salida a Universitario. En ese marco, volvió a cuestionar el rol del agente en el proceso.

“Se supone que era una reunión para darle la propuesta a ella del nuevo año, como se estila. Pero no me dejaron hablar y me dijeron todo. Yo estuve okey, no creo que vas a conseguir así la carta, porque yo estaba segura de que en Perú nosotros no vamos a dejar que un extranjero venga a definir cómo se hace nuestro reglamento”, apuntó.

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Yudy Balcázar argumentó que el representante de la jugadora 'pisoteó' el reglamento peruano - Crédito: A Presión.

Cierre del caso y repercusiones

Finalmente, Balcazar aseguró que el tema trascendió incluso a nivel internacional, recibiendo respaldo de personas vinculadas al vóley que le recomendaron defender su posición. “Me ha llamado gente del extranjero y del Perú que está en el voleibol hace años para decirme: ‘Yudy, defiéndete, no puede pasar eso’”, concluyó.

El caso de Aixa Vigil continúa generando debate en el vóley peruano, con versiones contrapuestas entre la institución, el entorno de la jugadora y el proceso federativo que permitió su llegada a Universitario de Deportes.