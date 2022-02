Nicola Porcella hace dura crítica tras llanto de Luciana Fuster en Esto es Guerra: “La depresión no es un juego”

Nicola Porcella se pronunció en redes tras mensaje de Luciana Fuster sobre el bullying que recibe. (Foto: Composición)

Luego que Luciana Fuster confesara que teme caer en depresión debido al bullying que sufre en redes sociales, Nicola Porcella decidió emitir un duro comentario que estaría dirigido a la integrante de Esto es Guerra. Y es que el exchico reality no está de acuerdo que se hable de la enfermedad tan a la ligera.

Como se recuerda, horas antes del gran estreno de Esto es Guerra, la saliente de Patricio Parodi sorprendió a propios y extraños al denunciar públicamente que está siendo víctima de bullying desde que inició un romance con la expareja de Flavia Laos. Según relató, la gente suele agredirla verbalmente en la calle por haber roto los “códigos de amistad”.

“No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión”, escribió la chica reality en sus historias de Instagram.

Poco después, Nicola Porcella decidió pronunciarse en Twitter para dejar un contundente mensaje, el cual muchos pensaron estaría dirigido a Luciana Fuster, ya que era la única que había hablado sobre trastorno emocional en ese momento.

“ La depresión no es un juego, dejen de utilizarla como escudo a sus actos que por esa razón la gente no le toma importancia ”, escribió el excapitán de las Cobras, levantando la polémica.

Nicola Porcella se pronuncia tras mensaje de Luciana Fuster. (Foto: Twitter)

NICOLA PORCELLA HACE ACLARACIÓN

Una vez terminó el gran estreno de Esto es Guerra, donde Luciana Fuster terminó en llanto al hablar nuevamente sobre el bullying que sufre en su día a día, Nicola Porcella dejó en claro que no se estaba refiriendo a ella. Según él, solo intentaba hacer una reflexión sobre la depresión.

“ Referente a mi historia anterior, quiero decir que no me refiero a nadie en especial. Simplemente siento que se maneja el tema de la depresión como algo más y no le dan la debida importancia. No saben lo difícil que es sufrir de esta enfermedad, por que sí es una enfermedad y no solo te consume a ti, sino a tus seres queridos (...) Lo único que quería dejar en claro es que hay que tomarlo con seriedad y la debida responsabilidad”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Nicola Porcella aclara que no estaba criticando a Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Incluso durante una transmisión en vivo con sus seguidores, Porcella volvió a resaltar que no tenía nada en contra de la modelo. “La depresión no se debe tocar tan a la ligera, no lo dije por Luciana, sino simplemente por todo lo que estaba leyendo sobre ese tema ”, subrayó.

NO VOLVERÁ A ESTO ES GUERRA

Nicola Porcella regresó al Perú luego de haber permanecido por varios meses en México. Por ese motivo, muchos de sus fans se ilusionaron con la idea de verlo nuevamente con la camiseta de guerrero; sin embargo, el modelo peruano descartó su retorno al reality de competencia.

“Yo no pienso ingresar a Esto es Guerra, van a ver. Yo no estoy, les juro”, señaló Porcella, quien también informó que el miércoles 23 de febrero necesita pisar nuevamente el territorio mexicano debido a compromisos de trabajo que tiene allá, por lo que es imposible que vuelva a Esto es Guerra.

Nicola Porcella asegura que no volverá a Esto es Guerra durante transmisión en vivo. (VIDEO: Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE ESTO ES GUERRA?

Este lunes 21 de febrero se emitió la nueva temporada de Esto es Guerra por su décimo aniversario. Como parte de las “bombas”, se anunció el regreso de Rosángela Espinoza, Hugo García, Fabio Agostini, Rafael Cardozo, Melissa Loza y el nuevo jale es Jossmery Toledo . Este martes 22 de febrero se seguirán desvelando más nombres.

