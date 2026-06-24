Paul Michael deja de seguir a Pamela López en redes y cierra la puerta a una reconciliación: "Ya me largué, estoy tranquilo y feliz"

Paul Michael intenta dejar atrás su ruptura cantando con sentimiento "Ya lo pasado, pasado", pero la producción le da una sorpresa al ponerle la canción "Lárgate", la supuesta indirecta que le dedicó Pamela López. ¡Mira su divertida reacción! Video: América TV / Esto es Guerra

El cantante Paul Michael dio un paso más en la separación de Pamela López: dejó de seguirla en Instagram, mientras que la empresaria aún mantiene activo el vínculo digital con el salsero. La novedad se suma a una semana cargada de declaraciones, canciones dedicadas y momentos televisivos que han mantenido el fin del romance en el centro de la conversación mediática.

La ruptura fue anunciada por López a través de un comunicado público en el que señaló que “las cosas no resultaron como esperaba” y que ambos tomaban “rumbos distintos”. Desde entonces, cada movimiento de la expareja ha sido seguido con atención por sus seguidores y los programas de espectáculos del país.

PUBLICIDAD

Canciones cruzadas y humor en televisión

El intercambio de indirectas musicales entre ambos no tardó en aparecer. Paul Michael interpretó en el programa Esto es Guerra el tema ‘Lo pasado, pasado’ de José José, en lo que varios presentes leyeron como un mensaje dirigido a su expareja. La conductora Katia Palma no dejó pasar el momento y le preguntó directamente si había visto las últimas publicaciones de López en redes sociales.

En pleno programa en vivo, Paul Michael reacciona a la canción interpretada por Pamela López y sorprende a todos con su respuesta, asegurando que ya se fue y que ahora se encuentra "tranquilo y feliz". Video: TikTok @farandula.lorcha

Lo que motivó la pregunta fue un video que se viralizó en los últimos días: Pamela López, de regreso de un viaje a Cusco con sus padres e hijos tras su participación en el reality La Granja VIP, fue captada cantando a todo pulmón el tema ‘Lárgate’ de Hermanos Yaipén durante una salida con amigos. Muchos de sus seguidores interpretaron la elección de la canción como una dedicatoria al cantante.

PUBLICIDAD

Ante la consulta de Palma, Paul Michael optó por el humor. Fingió llorar en el set y actuó como si estuviera profundamente afectado por el supuesto mensaje, para luego responder entre risas: “Ya me largué, estoy tranquilo y feliz”. El momento generó carcajadas entre los participantes del programa y se extendió rápidamente por redes sociales.

Tras anunciar el fin de su relación, Paul Michael tomó una drástica decisión y dejó de seguir a Pamela López en Instagram. Sin embargo, las pruebas demuestran que ella todavía lo sigue. ¿Será el fin definitivo? Video: TikTok @farandula.lorcha

Un capítulo cerrado, sin vuelta atrás

Fuera del set y en tono más directo, Paul Michael fue abordado por las cámaras del magazine Más Espectáculos, donde descartó cualquier posibilidad de retomar la relación. “Estoy enfocadísimo en mí, en mi familia, en mi hija y en crecer”, afirmó el salsero, conocido también como ‘el Chalaquito’. Ante la pregunta concreta sobre si el vínculo con López quedaba atrás, fue categórico: “Sí, nuestra relación ya es un capítulo cerrado”.

PUBLICIDAD

El cantante también se refirió a las imágenes de la empresaria en su viaje al Cusco, donde se la vio festejando con amigos. Lejos de molestarse, señaló que cada uno tiene derecho a rehacer su vida: “Tiene derecho, ella es una persona soltera y yo también”.

El chico reality Paul Michael asegura que su relación con Pamela López es un 'capítulo cerrado'. En esta entrevista, habla sobre su nueva vida de soltero, más tranquilo y enfocado en su familia y su hija. Video: TikTok @riclatorrez

El mismo día en que Paul Michael reafirmó su soltería en televisión, el programa también registró su reacción al ingreso de Raysa Ortiz al equipo de Esto es Guerra. El cantante no ocultó su entusiasmo y la elogió públicamente, lo que generó comentarios de sus compañeros, quienes le recordaron que apenas días atrás había mostrado tristeza por la ruptura. Raúl Carpena le dijo entre risas: “Eres peor que Renato, hermano”.

PUBLICIDAD

Otro momento que llamó la atención ocurrió durante el juego ‘Tribuna mental’, donde a Paul Michael le tocó completar la letra de ‘Cervecero’, canción asociada popularmente a Christian Cueva, expareja de Pamela López. El salsero la cantó a todo pulmón y se puso a bailar, sin mostrar incomodidad alguna ante la situación.

Paul Michael lo dio todo en 'Esto es Guerra', al interpretar la canción 'El Cervecero', melodía que suele identificar a Christian Cueva. Todo esto luego de conocerse su ruptura con Pamela López, expareja de Cueva. Video: América TV / Esto es Guerra

La ruptura entre Paul Michael y Pamela López se produjo tras aproximadamente un año de relación. Según lo trascendido, ambos habrían intentado retomar el vínculo con apoyo terapéutico, pero la decisión de separarse fue definitiva. El detalle de que el cantante dejó de seguir a López en Instagram, mientras ella aún lo sigue a él, es el último capítulo de una separación que, al menos por parte del salsero, parece estar completamente resuelta.

PUBLICIDAD