Yaco Eskenazi es cuestionado por ser imagen de Repsol mientras que Natalie Vértiz promueve la donación de cabello

Diferentes artistas peruanos se han hecho público su rechazo contra la empresa Repsol tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Asimismo, modelos como Ivana Yturbe y Korina Rivadeneira se sumaron a una campaña de donación de cabello para descontaminar las playas del norte de Lima.

Debido a que muchos ciudadanos han decidido sumarse a esta campaña, Natalie Vértiz, a través de su salón de belleza, viene recibiendo donaciones de cabello, por lo que se mostró bastante agradecida con las personas que no se han quedado de brazos cruzados ante esta desastre ecológico.

“Es momento de tomar acción! Los que me siguen saben que tengo el pelo largo hace años y que me lo cuido religiosamente, pero, después de lo ocurrido con nuestras playas, decidí no quedarme con los brazos cruzados y apoyar! He quedado realmente con el corazón contento viendo cuantas personas se han acercado a @vstudiooficial a donar su cabello sin pensarlo ”, escribió en Instagram.

Pese a sus palabras, los usuarios de las redes sociales arremetieron contra la conductora de televisión, pues muchos de ellos le recordaron que su esposo Yaco Eskenazi es imagen de la compañía Repsol.

“ Su esposo hace publicidad para Repsol, que curioso que ella y sus amigas influencer sean las primeras que propongan diluir responsabilidad de Repsol haciendo show mediático del corte del pelito en redes sociales (a parte de la tele en general)”, comentaron.

De otro lado, otro usuario la cuestionó por hacer este famoso trending asegurando que quiere promover la donación del cabello para ayudar a la empresa y así evitar que asuma el 100 % de la responsabilidad. “Mira Natalie Vértiz, una de las primeras en promover cortarse el pelo como reto para ayudar a la limpieza del mar, qué solidaria que es. ¿Verdad?”, agregó.

Además, los cibernautas se tomaron el tiempo para verificar si Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz eran las únicos artistas que siguen las cuentas oficiales de la empresa Repsol.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son cuestionados en redes sociales. (Foto: Instagram)

MINISTERIO DEL AMBIENTE ASEGURA QUE CABELLO ES POCO EFECTIVO PARA LIMPIAR EL MAR

Luego que en redes sociales se hiciera tendencia la donación de cabello para limpiar el mar de Ventanilla con petróleo, el Ministerio del Ambiente comunicó que este método es poco efectivo para descontaminar el daño.

“ El uso de cabello resulta una herramienta poco efectiva para las dimensiones de esta #EmergenciaAmbiental. Ante esta situación se requieren soluciones de gran escala y de la mano de especialistas ”, dice el comunicado que pide a la empresa Repsol hacerse cargo de la limpieza del mar.

Cabe precisar que tras la emergencia ambiental, diferentes organizaciones vienen dando apoyo a las zonas afectadas por el derrame de petróleo. Mientras que algunos limpian la playa y rescatan animalitos, otros apoyan a los pescadores artesanales que se han visto afectados.

