Migraciones: más de 3.000 pasaportes electrónicos podrían ser anulados por esta razón

Migraciones refuerza atención a nivel nacional en 2026.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que 3.244 pasaportes electrónicos permanecen pendientes de recojo en distintas oficinas del país. Según la normativa vigente, los ciudadanos tienen 60 días para recoger su documento desde la fecha en que realizaron la captura de datos biométricos. Vencido este plazo, el pasaporte es anulado y posteriormente destruido, obligando al usuario a iniciar el proceso desde el principio.

Las sedes con más documentos sin recoger incluyen la Agencia de Atención al Ciudadano Surco en el Jockey Plaza, con 918 pasaportes pendientes; la sede central de Breña, con 673; y el Centro MAC Lima Norte, con 204. También figuran el Centro MAC Arequipa (210), Migracentro Primavera (197), Centro MAC Lima Este (170), Centro MAC Lima Sur (157), Migracentro Real Plaza Puruchuco (121) y Migracentro Villa María del Triunfo (75), entre otros puntos de atención.

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La entidad exhorta a los ciudadanos a acercarse a recoger sus documentos antes de la fecha límite. De no hacerlo, deberán realizar nuevamente el trámite, abonar la tasa de S/120.90 y gestionar una nueva cita, según lo dispuesto por el artículo 37° del Reglamento de la Ley de Migraciones.

“El plazo de 60 días constituye causal de caducidad, vencido el cual el Pasaporte Electrónico Ordinario automáticamente será anulado en el sistema, para su posterior destrucción de acuerdo al procedimiento establecido con dicho propósito”, recordó Migraciones.

Cambios en los procedimientos

Desde el 1 de junio, Migraciones implementó la atención sin necesidad de cita previa para el trámite de pasaporte, facilitando el acceso al servicio.

En las primeras tres semanas de aplicación, más de 68,000 personas han sido atendidas bajo esta modalidad, que permite a los usuarios acudir directamente a las oficinas, tomar un ticket y esperar la entrega del documento. Este cambio busca optimizar el flujo de atención y eliminar barreras para quienes requieren el pasaporte con urgencia.

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El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, explicó que la eliminación del sistema de citas responde a la necesidad de frenar el accionar de tramitadores ilegales.

“Ya no va habrá más trámites de citas, por lo tanto ellos (los tramitadores) ya no van a poder ni abusar del ciudadano ni aprovecharse de sus necesidades”, señaló Alvarado en declaraciones a la Agencia Andina. La entidad identificó al menos 30 empresas y personas que ofrecían turnos o lugares en la fila de manera irregular, especialmente en sedes como Breña.

La modalidad presencial ahora funciona con un sistema de tickets y atención por orden de llegada, respetando la preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas con menores a cargo. El procedimiento se aplica en todas las oficinas, incluidos módulos en centros comerciales y espacios MAC.

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En lo que va de 2026, se han emitido 323.321 pasaportes electrónicos, cifra que representa un aumento de más de 3% respecto al año anterior. El crecimiento responde a una mayor demanda de viajes internacionales y a la optimización de los servicios en beneficio de los usuarios, destacó el superintendente Alvarado.

Migraciones reiteró el llamado a los ciudadanos para que recojan sus pasaportes pendientes y eviten la anulación del documento, recordando que el proceso de reemisión implica nuevos pagos y trámites.