Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Manuel Rodríguez Cuadros anunció su desvinculación del equipo de campaña de Juntos por el Perú

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros anunció este martes su desvinculación del equipo de campaña de Juntos por el Perú, partido que postula a Roberto Sánchez a la presidencia, el mismo día en que el candidato denunció, sin presentar pruebas, la existencia de “un fraude en desarrollo” y adelantó que no reconocerá a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como virtual presidenta.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el exministro de Relaciones Exteriores, presentado semanas atrás como responsable de los asuntos internacionales en la campaña, señaló que “una vez culminado” el proceso, “ha culminado también” su rol de asesor.

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Rodríguez Cuadros afirmó que Juntos por el Perú representó “una opción para dotar al país de una alternativa democrática, de recuperación del Estado de derecho, vigencia de los derechos humanos, crecimiento con estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible”.

Añadió que se trató de “una apuesta legítima para la realización de la promesa de la vida peruana”, sin precisar los motivos de su salida de esta formación, que solicitó además anular la votación de los peruanos en el extranjero como opción para revertir el resultado ante Fujimori.

Roberto Sánchez denunció públicamente la existencia de “un fraude en desarrollo” y anticipó que no reconocerá una eventual victoria de Keiko Fujimori. No presentó pruebas que sustenten sus acusaciones

A mediados de mayo, Rodríguez Cuadros se incorporó al equipo que respaldaría a Sánchez en la segunda vuelta, junto a Pedro Francke, exministro de Economía del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), quien fue designado como responsable del área económica.

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El diplomático ocupó el cargo de canciller durante la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006), fue embajador en Bolivia en el segundo mandato de Alan García (2006-2011) y ejerció como representante permanente del Perú ante la Unesco, nombrado durante la gestión de Ollanta Humala (2011-2016).

Se trata de la segunda renuncia significativa en el partido, después de la salida reciente del exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado de Pedro Castillo, quien informó que dejaría la agrupación, pero continuaría en la actividad política.

“Mi papel en este momento es acompañar desde mi profesión como abogado. Mientras pueda aportar mi conocimiento y experiencia a una causa que considero justa, que es la defensa del voto ciudadano, estaré presente”, afirmó en diálogo con la radio Exitosa.

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Con el 99.745 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori suma 9,193,850 votos (50.113 %), mientras Sánchez obtiene 9,152,331 (49.887 %), con una diferencia de 41,519 votos

“Hay ciclos que inician y hay ciclos que concluyen”, agregó al agradecer públicamente a Sánchez por “esta oportunidad (...) porque sin él no hubiera podido tener esta participación política y poder haber conocido y recorrido nuestro gran país” con una propuesta que, según indicó, es la “mejor frente a lo que significa el fujimorismo”.

Con el 99.745 % de las actas contabilizadas, la lideresa de Fuerza Popular alcanza 9,193,850 votos, lo que representa el 50.113 % de los sufragios, mientras que Sánchez obtiene 9,152,331 votos, equivalentes al 49.887 %. La diferencia entre ambos es de 41,519 votos.

El postulante ha asegurado que el proceso del pasado 7 de junio fue “gravemente afectado” por los cambios solicitados por la Cancillería a los organismos electorales para que las actas de votación sean remitidas al país en forma física y prescindir de su digitalización, como lo fue en la primera vuelta de abril.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sólo tiene pendiente por resolver 43 apelaciones de actas de votación impugnadas, además de 23 audiencias de recuento de votos para terminar con el cómputo de la elección en segunda vuelta.