Perú impulsa proyectos de carbono: nuevas reglas buscan atraer inversiones contra el cambio climático

Un bosque amazónico peruano protegido integra discretamente tecnología ambiental, con paneles solares y luces que señalan un compromiso con la conservación y la reducción de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú amplió su marco técnico para el desarrollo de proyectos de carbono con el objetivo de atraer inversiones nacionales e internacionales orientadas a la mitigación del cambio climático en distintas actividades económicas y en la conservación de bosques, según informó el Ministerio del Ambiente (Minam).

De acuerdo con la información oficial, esta actualización normativa busca fortalecer las condiciones para la ejecución de proyectos que permitan reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar su remoción, a través de mecanismos de certificación y metodologías técnicas reconocidas a nivel internacional.

La medida fue establecida mediante la Resolución Directoral N.° D000003-2026-MINAM-VMDERN-DGCCD y se enmarca en la implementación del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), plataforma encargada de registrar, monitorear y gestionar las acciones vinculadas a la reducción de emisiones en el país.

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Ministerio del Ambiente. (Foto: Andina)

Fortalecimiento del Renami

El Ministerio del Ambiente destacó que el fortalecimiento del Renami permitirá brindar mayor orden y trazabilidad a los proyectos de carbono que se desarrollan en el país, facilitando su registro y seguimiento técnico.

En este marco, el sector Ambiente reconoció dos nuevos estándares de certificación: el Protocolo de Cercarbono y el estándar The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES), este último de la organización Architecture for REDD+ Transactions (ART).

Asimismo, se incorporaron diecisiete nuevas metodologías vinculadas a estándares internacionales como Cercarbono, TREES, Gold Standard for the Global Goals (GS4GG) y Verified Carbon Standard (VCS), ampliando el conjunto de herramientas disponibles para el desarrollo de proyectos climáticos.

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Técnicos ambientales en Perú revisan datos de emisiones de carbono y energía limpia en tablets y mapas digitales, con un fondo de infraestructura verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores priorizados para reducir emisiones

De acuerdo con el Minam, las nuevas metodologías permitirán impulsar proyectos en sectores estratégicos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre ellos se incluyen iniciativas orientadas a disminuir el metano en la ganadería y promover prácticas agrícolas que incrementen el carbono almacenado en los suelos.

También se consideran proyectos vinculados al impulso de la movilidad eléctrica y el transporte sostenible, así como el uso de biocarbón y la conservación de bosques, como parte de las acciones climáticas que buscan fortalecer la mitigación del cambio climático.

La directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Jessica Moscoso, señaló que estas herramientas permitirán dar mayor confianza al sistema. “Con el reconocimiento de nuevos estándares y metodologías seguimos fortaleciendo el Renami como una herramienta que brinda confianza, transparencia y seguridad técnica a quienes desarrollan proyectos para la reducción de gases de efecto invernadero”, indicó.

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Representantes de diferentes países analizan proyectos de carbono en mapas digitales del Perú y gráficos de inversión verde durante una reunión internacional sobre inversión climática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor seguridad para inversiones climáticas

El Ministerio del Ambiente precisó que la incorporación de nuevos estándares y metodologías forma parte del cuarto reconocimiento realizado desde el inicio de la implementación del Renami, lo que contribuye a fortalecer las condiciones para el desarrollo de proyectos de carbono con mayor integridad ambiental.

Asimismo, el sector indicó que estas medidas buscan ampliar las oportunidades de inversión climática en el país, promoviendo la participación de actores nacionales e internacionales en proyectos orientados a la reducción de emisiones y la conservación de ecosistemas.

En esa línea, la directora Jessica Moscoso agregó que “permitirá ampliar las oportunidades de inversiones climáticas que contribuyan a la reducción de emisiones, la conservación de nuestros ecosistemas y el cumplimiento de las metas climáticas del Perú”.

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Impacto en la acción climática

El Minam destacó que estas disposiciones contribuirán a dinamizar las inversiones vinculadas a la acción climática, reforzando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú frente al cambio climático.

Además, se busca consolidar un sistema más transparente y técnicamente sólido para la gestión de proyectos de carbono, lo que permitiría mejorar la confianza de los inversionistas y facilitar el desarrollo de iniciativas ambientales en diversos sectores productivos del país.