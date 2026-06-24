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Argentina llega a la Copa Latina de Vóley con equipo alterno: sin Facundo Morando y varias de sus principales figuras

Las ‘Panteras’ llegan a Lima con una convocatoria alternativa para disputar el cuadrangular amistoso ante Perú Mundialista, Perú Olímpico y Venezuela. En la nómina destaca la presencia de Nicole Pérez, figura de Atenea

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Argentina llegará a Lima con una plantilla renovada para la Copa Latina de Vóley.
Argentina llegará a Lima con una plantilla renovada para la Copa Latina de Vóley. Crédito: FeVA

La Copa Latina de Vóley 2026 reunirá desde este viernes 27 de junio a Perú, Argentina y Venezuela en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Sin embargo, una de las principales novedades del certamen es que las ‘Panteras’ no llegarán con su plantel estelar, sino con una convocatoria alternativa conformada por jugadoras que buscan ganarse un espacio dentro del proceso de selección.

Mientras el equipo principal continúa entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) bajo las órdenes de Facundo Morando, la federación argentina decidió enviar a Lima un grupo distinto para afrontar el cuadrangular amistoso, que servirá como preparación para la Copa Sudamericana de Vóley, programada para julio también en la capital peruana.

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La nómina presentada por Argentina destaca por la ausencia de varias de las jugadoras que habitualmente integran la base titular del combinado albiceleste. Entre las bajas más importantes aparecen nombres como Bianca Cugno, Victoria Mayer, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Elina Rodríguez, Eugenia Pelozo, Daniela Bulaich y Brenda Bertolino, referentes que continuarán trabajando con el plantel principal de cara a los próximos compromisos internacionales.

Tampoco estará en Lima el entrenador Facundo Morando, quien continuará trabajando en Buenos Aires junto al grupo principal de las ‘Panteras’, enfocado en la preparación para la Copa Sudamericana y la posterior Copa América. En su lugar, la delegación argentina será dirigida por Pablo Ambrosini, encargado de conducir al conjunto alternativo durante el cuadrangular amistoso.

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Convocatoria de Argentina para cuadrangular en la Copa Latina de Vóley 2026.
Convocatoria de Argentina para cuadrangular en la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FeVA

Esta decisión forma parte de la planificación de la federación argentina, que busca dar rodaje internacional a nuevas jugadoras sin descuidar la preparación de su plantel principal. Además de ampliar la base de voleibolistas seleccionables, el objetivo es sumar puntos para el ranking mundial y fortalecer el proyecto deportivo que tiene como metas futuras la clasificación a la Liga de Naciones (VNL) 2027 y el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos.

Nicole Pérez, una cara conocida para el público peruano

Pese a las numerosas ausencias, la convocatoria argentina sí incluye a una voleibolista muy conocida por la afición peruana. Se trata de Nicole Pérez, una de las figuras de Atlético Atenea durante la última temporada de la Liga Peruana de Vóley.

La atacante argentina fue una de las jugadoras más destacadas del campeonato nacional y terminó como la máxima anotadora del torneo, convirtiéndose en una de las revelaciones del certamen. Su presencia en la Copa Latina representa un atractivo adicional para los hinchas peruanos, que podrán volver a verla en acción apenas semanas después de culminada la temporada local.

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Nicole Pérez disputará la Copa Latina de Vóley con la selección argentina.

El programa de las ‘Panteras’ en Lima

Argentina iniciará su participación en la Copa Latina de Vóley enfrentando a Venezuela el viernes 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Será el primer desafío de las ‘Panteras’ en este cuadrangular amistoso que reunirá también a los equipos de Perú Mundialista y Perú Olímpico, conformados por la Federación Peruana de Vóley para ampliar la evaluación de jugadoras de cara a los próximos torneos oficiales.

Luego de su estreno, el conjunto albiceleste se medirá con ambos representativos peruanos en una competencia que servirá como preparación para la Copa Sudamericana de Vóley, programada para julio en Lima. El certamen amistoso permitirá al combinado gaucho sumar rodaje internacional, ajustar variantes tácticas y seguir consolidando su proyecto deportivo en un contexto de exigencia frente a rivales sudamericanos.

Pese a tratarse de una convocatoria alternativa, las jugadoras argentinas buscarán aprovechar la vitrina del torneo para mostrarse y competir a buen nivel. En ese marco, se espera que las ‘Panteras’ presenten un equipo competitivo, capaz de exigir tanto a Perú como a Venezuela en una de las últimas pruebas previas al inicio de la temporada internacional oficial.

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