Argentina llega a la Copa Latina de Vóley con equipo alterno: sin Facundo Morando y varias de sus principales figuras

La Copa Latina de Vóley 2026 reunirá desde este viernes 27 de junio a Perú, Argentina y Venezuela en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Sin embargo, una de las principales novedades del certamen es que las ‘Panteras’ no llegarán con su plantel estelar, sino con una convocatoria alternativa conformada por jugadoras que buscan ganarse un espacio dentro del proceso de selección.
Mientras el equipo principal continúa entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) bajo las órdenes de Facundo Morando, la federación argentina decidió enviar a Lima un grupo distinto para afrontar el cuadrangular amistoso, que servirá como preparación para la Copa Sudamericana de Vóley, programada para julio también en la capital peruana.
PUBLICIDAD
La nómina presentada por Argentina destaca por la ausencia de varias de las jugadoras que habitualmente integran la base titular del combinado albiceleste. Entre las bajas más importantes aparecen nombres como Bianca Cugno, Victoria Mayer, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Elina Rodríguez, Eugenia Pelozo, Daniela Bulaich y Brenda Bertolino, referentes que continuarán trabajando con el plantel principal de cara a los próximos compromisos internacionales.
Tampoco estará en Lima el entrenador Facundo Morando, quien continuará trabajando en Buenos Aires junto al grupo principal de las ‘Panteras’, enfocado en la preparación para la Copa Sudamericana y la posterior Copa América. En su lugar, la delegación argentina será dirigida por Pablo Ambrosini, encargado de conducir al conjunto alternativo durante el cuadrangular amistoso.
PUBLICIDAD
Esta decisión forma parte de la planificación de la federación argentina, que busca dar rodaje internacional a nuevas jugadoras sin descuidar la preparación de su plantel principal. Además de ampliar la base de voleibolistas seleccionables, el objetivo es sumar puntos para el ranking mundial y fortalecer el proyecto deportivo que tiene como metas futuras la clasificación a la Liga de Naciones (VNL) 2027 y el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos.
Nicole Pérez, una cara conocida para el público peruano
Pese a las numerosas ausencias, la convocatoria argentina sí incluye a una voleibolista muy conocida por la afición peruana. Se trata de Nicole Pérez, una de las figuras de Atlético Atenea durante la última temporada de la Liga Peruana de Vóley.
PUBLICIDAD
La atacante argentina fue una de las jugadoras más destacadas del campeonato nacional y terminó como la máxima anotadora del torneo, convirtiéndose en una de las revelaciones del certamen. Su presencia en la Copa Latina representa un atractivo adicional para los hinchas peruanos, que podrán volver a verla en acción apenas semanas después de culminada la temporada local.
El programa de las ‘Panteras’ en Lima
Argentina iniciará su participación en la Copa Latina de Vóley enfrentando a Venezuela el viernes 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Será el primer desafío de las ‘Panteras’ en este cuadrangular amistoso que reunirá también a los equipos de Perú Mundialista y Perú Olímpico, conformados por la Federación Peruana de Vóley para ampliar la evaluación de jugadoras de cara a los próximos torneos oficiales.
PUBLICIDAD
Luego de su estreno, el conjunto albiceleste se medirá con ambos representativos peruanos en una competencia que servirá como preparación para la Copa Sudamericana de Vóley, programada para julio en Lima. El certamen amistoso permitirá al combinado gaucho sumar rodaje internacional, ajustar variantes tácticas y seguir consolidando su proyecto deportivo en un contexto de exigencia frente a rivales sudamericanos.
Pese a tratarse de una convocatoria alternativa, las jugadoras argentinas buscarán aprovechar la vitrina del torneo para mostrarse y competir a buen nivel. En ese marco, se espera que las ‘Panteras’ presenten un equipo competitivo, capaz de exigir tanto a Perú como a Venezuela en una de las últimas pruebas previas al inicio de la temporada internacional oficial.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Cristian Neira está de regreso en Alianza Lima: acudió a la la reanudación de los entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026
El ‘Rusito’ acudió puntual a su primera práctica en EGB. Está en él demostrar su valía dentro de una configuración ya conformada y con la vitola de ganador del Torneo Apertura 2026
San Martín acusa a Universitario de actuar de forma irregular en fichaje de Aixa Vigil: “Me apena que pretenda hacer las cosas por atrás”
La gerenta deportiva de la USMP, Yudy Balcázar, aseguró que no existió un manejo transparente en las negociaciones y afirmó que prácticamente no tuvo contacto con Fabrizio Acerbi durante el proceso de la transferencia
Rebaza Acosta potencia las filas de Martín Rodríguez con tres jugadoras extranjeras para la Liga Peruana de Vóley 2026/27
El presidente de la institución del Callao, Jonel Córdova, había confirmado las negociaciones con las deportistas. Horas más tarde, el club lo hizo oficial a través de sus redes sociales
“Es un pseudorepresentante”: gerenta de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario
Yudy Balcázar, dirigente de la USMP, dio su versión del caso y criticó al entorno de la jugadora tras la polémica liberación de su carta pase: “No vamos a dejar que un extranjero venga a definir cómo se hace nuestro reglamento”
Melgar oficializó el retorno del zaguero argentino Leonel González y lo suma para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El cuadro ‘dominó’ dio a conocer el regreso del defensor argentino luego de su etapa en Universidad de Concepción de Chile. El central se incorporará para disputar el Clausura bajo el mando de Miguel Rondelli
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD