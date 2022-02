Ale Venturo reveló cuánto tiempo de relación tiene con Rodrigo Cuba

Rodrigo Cuba y Ale Venturo más enamorado que nunca. (Foto: Instagram)

El programa Estás en Todas contactó a Ale Venturo para hacerle una entrevista y así saber detalles desconocidos de su relación con Rodrigo Cuba, quien hace unos meses estuvo en el ojo de la tormenta por su polémico divorcio de Melissa Paredes.

Ella señaló que conoció al futbolista cuando la invitó a una parrillada, que es uno de sus planes favoritos. Asimismo, la empresaria precisó que le dio mucha vergüenza cuando los comenzaron a vincular, pues ella siempre se ha mantenido con un perfil bastante bajo.

“ Me invitó a una parrilla, porque amo hacer parrillas y es uno de los planes favoritos. Fue un encuentro normal, me moría de roche y siempre he sido perfil bajo . Han dicho que he querido ser conductora, no es verdad”, comentó.

Sin embargo, eso no fue lo que más impresionó a la pastelera, sino el hecho que Rodrigo Cuba vaya directamente a hablar con su mamá cuando ellos recién habían empezado a salir.

Además, Ale Venturo contó que ellos solo tienen solo 1 mes de relación, pero no le toman mucha importancia al tiempo. De otro lado, sostuvo que el futbolista no solo es muy detallista con ella, pues también lo hace con su hija.

“ Realmente me sorprendió porque le llevó chocolates a mi mamá a los pocos días de salir. El fue y se abrió completamente con ella y ya . Yo creo que cuando es, no necesitas un tiempo de espera. Lo que sentimos es más que suficiente, no solo es lindo conmigo, sino también con mi hija. Si trae flores para mí, también lo hace para mi hija”, agregó.

NUNCA QUISO SER CONDUCTORA

De otro lado, tras las duras críticas que recibió por haber iniciado una relación con el ´Gato´ Cuba cuando él recién se había divorciado, asegurando solo buscaba hacerse conocida para poder conseguir la conducción de algún programa de televisión, ella aclaró que entre sus planes no se encuentra ingresar a la TV.

Asimismo, Ale Venturo contó que si en algún momento fue vista como conductora de un programa de Badabun para YouTube solo fue para ayudar a un buen amigo, pero no era algo que a ella le gustara.

“ Simplemente ayudé a un amigo mío a hacer un par de videos porque de hecho nos llevamos súper bien. Acepté, pero en realidad me había olvidado por completo . No han habido muchos comentarios negativos, la verdad”, respondió.

Ale Venturo confesó que lleva un mes de relación con Rodrigo Cuba. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

RODRIGO CUBA NUNCA QUISO ESCONDER SU ROMANCE

En otro momento, Ale Venturo contó que Rodrigo Cuba le había advertido sobre la presión mediática que podría sufrir una vez se hiciera pública su relación. No obstante, le prometió que estaría en todo momento a su lado para que no se sintiera sola.

“ Él mismo me lo advirtió lo que se veía venir, pero siempre me dijo que estaría conmigo, que me iba a cuidar . Me dio mucha seguridad. Me dijo que no tenía que esconder nada porque no estaba haciendo nada malo y porque no era alguien para esconder”, puntualizó.

