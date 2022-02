Magaly Medina revela por qué se distanció de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid: “Me dejaron en visto”

Magaly Medina aclara por qué se distanció de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid. (Foto: Composición)

Magaly Medina rompió su silencio luego de que estallaron los rumores sobre una pelea entre ella y Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Jessica Newton. Todo esto por haber dicho que el cumbiambero le pidió la mano a su novia durante un evento en Huancayo solo para promocionar sus conciertos.

Aunque aseguró que seguía siendo amiga de Jessica Newton, la periodista de espectáculos dio a entender que su relación con Deyvis y Cassandra no está pasando por el mejor momento, ya que ellos no esperaban que Magaly los criticara en su programa.

“Ellos han tomado mi comentario como una crítica terrible porque algunas personas se creen intocables, consideran que no pueden decirle una opinión cuando se tratan de personajes públicos. Creo que he estado callada por mucho (...) Yo no escondo nada, yo siempre he sido muy transparente”, señaló Medina en un inicio.

Más adelante, la ‘Urraca’ le habría mandado tremendo misil a la pareja, pues dejó a entrever que Deyvis y Cassandra estarían buscando codearse con ella para figurar más en la televisión . Recordemos que ambos han sido entrevistados en su programa en varias oportunidades.

Cassandra Sánchez de la Madrid y Jessica Newton presumieron regalos de baby shower. (Foto: ATV)

“Yo no soy amiga de alguien porque tengo un interés (...) Yo no tuve padrinos a la hora de llegar a la tele. Otros fueron más afortunados que yo, la gente le dio la mano y les hizo entrar a la tele de manera fácil como por un caño. A mí no me llegó así de fácil. Yo no utilizo a la gente para llegar a donde he estado, no los utilizo como peldaño de una escalera al cielo. Yo la sudé solita ”, expresó.

LA DEJARON EN VISTO

Magaly Medina contó que, debido a que ha sido nombrada madrina del primer hijo de Deyvis y Cassandra, se comunicó con la pareja para ver al bebé. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta pese a que leyeron su mensaje.

“Desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo y me dijeron en visto. No entiendo por qué. Siendo la dama que soy, yo no insisto. Tendrán sus razones sus papás para no contestarme por las flores”, sostuvo la figura de ATV.

Aunque al inicio creyó que ignoraron su mensaje porque Cassandra se había contagiado de coronavirus, luego se dio cuenta que esa no era excusa para no responder sus mensajes. “ Yo tengo bastante dignidad cuando me dejan en visto y no me contestan. Mantengo mi distancia ”.

¿ABUSARON DE SU AMISTAD?

Luego de señalar que ella solo criticó al cantante de cumbia y no a Cassandra, Magaly Medina volvió a resaltar que ella solo está cumpliendo con su trabajo como periodista de espectáculos, por lo que nadie debería esperar que ella no lance comentarios si algo no le parece bien.

“A veces es malo que yo tenga amigos en la TV. Consideran que ser amigo mío es un blindaje para nunca criticarlos, para nunca dejar de sobonearlos, para que uno tenga que callarse la boca y no es así”, indicó.

Pero la parte que más llamó la atención fue cuando Magaly mencionó que conoce gente que ha intentado “abusar” de su amistad. “Hay gente que abusa de eso y no está bien. A los amigos no se los condiciona. ‘Si tú haces esto, sigo siendo tu amigo, y si no, ya no lo soy’. Conozco amigos que condicionan su amor y amistad, hay gente así… pero yo no soy así. Yo dejo en total libertad a mis amigos porque el amor es eso, libertad ”, sentenció.

Magaly Medina aclara si está peleada con Jessica Newton luego de haber criticado a Deyvis Orosco, padre de su nieta. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SEGUIR LEYENDO: