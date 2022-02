Melissa Paredes sobre Ale Venturo como pareja de Rodrigo Cuba: “Mientras no le haga daño a mi hija, todo bien”

Melissa Paredes habla sobre la nueva pareja de Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Durante la inauguración de un local comercial en el Centro de Lima, la exconductora de América Hoy fue consultada por América Espectáculos sobre su percepción sobre Ale Venturo, quien ahora suele pasar bastante tiempo con su hija.

“ Yo no la conozco, si está feliz que sea feliz. Se lleva bien con Mía, yo creo que todo bien. Mientras no le haga daño a mi hija, todo bien ”, respondió la modelo.

Recordemos que estas declaraciones se dan luego que la dueña de “La nevera fit” le confesara a Natalie Vértiz que no busca generar comparaciones al llevarse bien con la familia del ‘Gato’ Cuba, tampoco al subir contenido a redes sobre su relación.

“No estoy en competencia con nadie, yo estoy viviendo mi amor con Rodrigo. Obviamente entiendo que se puede prestar a malinterpretaciones y simplemente es cuestión de acostumbrarse un poco a la situación”, dijo Venturo.

LE RESPONDE A JANET BARBOZA

Melissa Paredes también fue consultada por los rumores que relacionan a Anthony Aranda con Paula Manzanal. Su excompañera Janet Barboza aseguró que la rubia modelo era su plan A mientras que ella solo el plan B.

Sobre esto, la modelo le pidió encarecidamente a la popular ‘Rulitos’ que muestre las pruebas de lo que está diciendo. “Qué graciosa, le mando un beso a Janet. Que muestre todo, que muestra, siempre dice ‘miente, miente y que algo quede’. Creo que esa señora siempre usa ese método, que muestre y ya”, dijo.

Por otro lado, reveló que Janet jamás fue su amiga. “Siempre fuimos compañeras. Es más, cuando estábamos solteras porque ella terminó con su novio un tiempo, supuestamente nos ibamos a ir solos de viaje , pero ya se olvidaron creo”.

NO LE TOMA IMPORTANCIA A LAS INDIRECTAS DE JORGE CUBA

El padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, publicó una curiosa reflexión en Instagram que para muchos estaría dirigida a Melissa Paredes, quien fue captada besando a Anthony Aranda cuando seguía casada con su hijo.

“La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba”, escribió Jorge Cuba. Este mensaje no tardó en lograr la reacción de sus seguidores. Incluso de la propia Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba. La joven puso un like en este post, en señal de aprobación.

Al respecto, Paredes aseguró no estar pendiente de las redes sociales de su exsuegro y le restó importancia a estas supuestas indirectas.

“Seguro lo dirá por experiencia propia, yo sinceramente no tengo ni idea. Yo no veo lo que hace”, indicó.

Melissa Paredes habla sobre Ale Venturo, Janet Barboza y su exsuegro Jorge Cuba. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

LLAMAN “AMANTE” A ANTHONY ARANDA Y ELLA REACCIONA ASÍ

Melissa Paredes no dudó en sacar cara por su nueva pareja Anthony Aranda cuando una reportera de Magaly TV La Firme se refirió a él como su “amante”.

Durante la conversación con los medios, se puede escuchar que la reportera le preguntó: “¿Te resbalan las críticas por haber oficializado a tu amante?”. Ante ello Melissa contestó: “Que graciosa como preguntas con cizaña. Si me vas a preguntar así no te voy a responder”.

Rápidamente, la comunicadora continuó diciendo: “Te preguntó con las palabras claras y precisas. Anthony ha sido tu amante y lo has oficializado”. Notándose su incomodidad, la exconducotra de América Hoy defendió a su nueva pareja.

“¿En qué momento he dicho que ha sido mi amante?, ¿tienes pruebas de que ha sido mi amante? (...) (Mi relación) no ha empezado clandestina... si tú quieres creer en otra parte porque te escribe y te redacta un comunicado muy bonito, es tu problema, no el mío”, dijo la modelo.

