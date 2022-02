Magaly Medina en desacuerdo con censurar Hablando Hueva...: “En este país hay libertad de expresión”

Magaly Medina asegura que censurar a Hablando Hueva... no es la solución. (Foto: Captura de ATV e Instagram)

En las redes sociales, el nombre del programa Hablando Hueva... se volvió tendencia luego que su conductor Ricardo Mendoza fuera duramente criticado por sus deplorables comentarios sobre la agresión sexual que sufrió una niña.

A raíz de ello, muchos cibernautas recordaron que Jorge Luna y su compañero han cometido más de un exceso al momento de realizar sus bromas en las presentaciones en vivo que ofrecen en el Teatro Canout.

Asimismo, varios usuarios en Twitter pidieron la intervención de las autoridades para que los comediantes sean censurados y se elimine todo el contenido que han subido a su popular canal de YouTube, el cual cuenta con más de un millón de suscriptores.

Este pedido se hizo viral y Magaly Medina se animó a opinar sobre el tema, asegurando encontrarse en desacuerdo con este pedido, pues al igual que ella, Jorge Luna y Ricardo Mendoza son comunicadores y tienen todo el derecho de expresarse libremente.

“Una cosa es hacer chiste, tener humor negro, ser irónico y tener una legua viperina, hacer reír a la gente. Ellos se convirtieron en la nueva versión de los cómicos ambulantes, tienen un público que los sigue, van a sus presentaciones y los llena, pero esta vez se pasaron de la raya”, sostuvo.

“ Yo si estoy en contra de esas personas que piden que los censuren y los sancionen, yo creo que en este país hay libertad de expresión, justamente lo que caracteriza una democracia es que todas las personas podamos expresarnos, pero cada persona tiene que saber hasta donde llega su límite”, añadió.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ reprochó los comentarios de Ricardo Mendoza y aseguró que con el tema de la violencia contra las mujeres no se pueden hacer ese tipo de bromas.

“ No podemos burlarnos jamás de la agresión sexual a los pequeños, nuestros pequeños tenemos que defenderlos , como tenemos que seguir defendiendo a las mujeres golpeadas y abusadas, seguimos teniendo que combatir a los pervertidos desde todas las trincheras”, precisó.

“No, no voy a pedir acá como otros que están aprovechándose y subiéndose al coche, porque también son comunicadores, tienen su estilo y tienen su gente, ellos no estarían ahí si no tuvieran un público que los sigue”, sentenció.

LA CENSURA NO ES EL REMEDIO

En otro momento, Magaly Medina sostuvo que censurar el programa Hablando Hueva... no es la solución para evitar que los comediantes sigan realizando este tipo de humor considerado por muchos como ‘negro’.

“ No podemos permitir que ellos se pasen de la raya y de los limites, que ironicen y se burlen de algo totalmente aberrante , eso es indigno, lo censuramos y lo condenamos, nos asquea un comportamiento así, de dos comunicadores que tienen un amplia acogida del público”, dijo.

“Después a pedir que los enjuicien, los saquen, que lo boten del país, como hay un montón de voces que siempre se indignan y ya quieren salir a lavar banderas, tampoco, tampoco me araño así porque soy comunicadora, trabajo en un medio de comunicación hace muchos años y no me parece, la censura no es el remedio para nada”, aseveró.

Magaly Medina no fue ajena a la polémica en la que se ha visto envuelto el programa Hablando Hueva... por las críticas hacia uno de sus conductores.

