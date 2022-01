Rodrigo Cuba y Ale Venturo dan detalles de su romance en entrevista: “Estoy en un momento estable, el año pasado no tenía paz”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo dan entrevista. (Foto: Instagram/ Teledeportes)

Rodrigo Cuba y Ale Venturo brindaron una entrevista a Teledeportes y dieron detalles de su romance. En la promoción que emitió el programa de Panamericana TV, se le escucha decir al Gato que está en un momento estable de su vida.

Como se recuerda, el futbolista se divorció de Melissa Paredes en el 2021, luego que ella fuera captada besando al bailarín Anthony Aranda.

Cabe indicar que el deportista señaló, tras divorciarse, que no creía en los lutos. Y realmente lo cumplió, pues no pasó mucho tiempo para que confirmara su relación con la influencer Ale Venturo, mientras que su exesposa Melissa Paredes y el coreógrafo también decidieron exponer su romance.

“Yo soy de las personas que pasa la página y paso muy rápido”, se le escucha decir en la entrevista que se emitirá este domingo 16 de enero a las 6:30 p.m., en Teledeportes.

“Al final del año pasado, paz era lo que no tenía”, señala más adelante. Además, resalta que está en un momento estable y que tuvo la oportunidad de darse cuenta que es lo que quería y no quería para su vida.

ALE VENTURO TAMBIÉN DIO ENTREVISTA

Ale Venturo también brindó una entrevista sobre su relación con Rodrigo Cuba, donde aclaró que recién conoció al futbolista. En este material se ve a la pareja muy feliz y celebrando su amor, ambos disfrutando de la playa y el sol.

El programa se emitirá a las 6:30 p.m. por Panamericana Televisión.

Cabe recordar que no es la primera vez que Rodrigo Cuba rompe su silencio con Teledeportes, el año pasado sorprendió al hablar sobre la situación que enfrentaba con Melissa Paredes. Incluso, contó por qué esperó tanto tiempo para hacerlo.

“Más allá si me incomodó o no, uno siempre busca cuidar al máximo su privacidad y en mi caso era cuidar a mi hija”, señaló en aquel entonces. “Evitar declarar algo era por el cuidado a mi hija, no quería que se expusiera a todo esto. El bienestar para Mía era no hablar y que se resuelva todo por la vía legal”, acotó.

Asimismo, señaló que fueron momentos duros para él, pero ya se encontraba mejor. “Es un momento duro en el cual uno tiene que armarse de valor. Creo que uno tiene que recibir el respaldo de su familia y eso fue vital. Yo me siento bien”, dijo. “Como dice mi papá se logro un buen acuerdo. Adaptarse lo mas rápido que pueda a esta nueva vida y disfrutarlo al máximo”, aseguró el año pasado.

MELISSA PAREDES TAMBIÉN DISFRUTA SU RELACIÓN CON ANTHONY ARANDA

La conductora de TV Melissa Paredes tampoco se ha quedado de brazos cruzados. La exmodelo no duda en publicar lo bien que le va con Anthony Aranda y lo bien que se lleva con su familia. En su última historia, la vemos bailando un Tiktok con su hoy cuñada Fabiola Aranda. Ambas muy sonrientes y felices.

Como se sabe, Paredes pasó Año Nuevo con la familia de Anthony Aranda, y vienen disfrutando de su verano en la casa del bailarín, donde también lleva a la hija de Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes graba TikTok con la hermana de Anthony Aranda, Fabiola Aranda. (Video: Instagram)

