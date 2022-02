Los Otros Libertadores, la serie que narra la lucha de nuestros héroes nacionales y que hoy tiene seis preselecciones en los Premios Latino 2022

Los Otros Libertadores se estrenó en septiembre del 2021. (Foto: Latina)

Los Otros Libertadores fue uno de los proyectos que mayor expectativa ha tenido en el 2021, el espíritu de nuestro Bicentenario y ser un producto bastante novedoso que se centra en nuestros héroes nacionales generó mucha emoción y aceptación en el público. Este esfuerzo ha logrado sus frutos tras ser preseleccionada en la categoría de Mejor Miniserie en los Premios Latino 2022, además de posicionarse en 5 categorías más, siendo Latina Televisión el único canal peruano que participa en este evento madrileño, que busca celebrar el audiovisual Iberoamericano en su IX Edición.

De esta manera el proyecto nacional se abre camino y genera gran expectativa en Iberoamérica, logrando la visibilidad inmediata del Consejo de Dirección de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que anunció las producciones preseleccionadas de los 23 países que vienen participando con 812 obras estrenadas en el 2021.

LOS OTROS LIBERTADORES Y CÓMO SE GESTÓ ESTE PRODUCTO

La serie narra la historia de los héroes nacionales María Parado de Bellido, Tupac Amaru II, Mariano Melgar, José Olaya y Mateo Pumacahua, cuenta los conflictos que enfrentaron y sus memorables sacrificios por la libertad de nuestro país. La producción está encabezada por Andrés Santa María e Ivette Rivero y dirigida por Agustín Restrepo. Además de tener como líder del proyecto a Luis Guillermo Camacho, Gerente de Programación y Contenido en Latina, y a Diego de León Quintana, creador de la serie.

“ Nosotros desde que empezamos a diseñar el producto, lo hicimos con la idea de que se vuelva importante para el país. Nunca se había hecho la recreación de la vida de estos héroes tan importantes y que precisamente la gente lo iba a ver en el Bicentenario de Perú. Nunca tuvimos ninguna duda de que iba a tener aceptación porque sabíamos que hay una necesidad en la audiencia de conocer la historia de sus verdaderos héroes, segundo porque es una producción de alta calidad y tercero, fue totalmente creíble, como si los peruanos reconocieran a los héroes y pudieran verlos en la vida real. Todos esos elementos nos dieron señales de que sería un buen producto”, dijo Luis Guillermo Camacho en una entrevista para Infobae cuando se estrenó la serie.

“Los Otros Libertadores no es la vida de San Martín o Simón Bolívar, ellos estuvieron acompañados de peruanos muy valiosos y eso es lo que queríamos plasmar, quienes se encargaron de preparar el camino son los peruanos” , acotó.

Asimismo, dio detalles de lo que buscó en los actores para que sean parte de esta exitosa propuesta. Como se sabe, Los Otros Libertadores acogió a renombradas figuras como Magaly Solier, Pietro Sibille, Christian Esquivel, José Luis Ruiz, Francesca Vargas y Giovanni Arce, Reynaldo Arenas, Joaquín Orbegoso, Carlos Victoria, Sandro Monsante, Priscila Espinoza, Roberto Moll, Andrea Luna, Virna Flores, Ismael La Rosa, Hernán Romero, Luis Alberto Sánchez, entre otros.

“Nosotros tenemos un productor y director que tienen mucha experiencia en relación de series. Además, de un equipo de peruanos muy poderoso que sabe de casting y conoce a sus actores. Lo que no queríamos es que salgan actores de la nada o que fueran elegidos por determinada tipología, estábamos buscando actores de mucho talento, de talla internacional que no solo nos dieran la tipología sino unos niveles de actuación diferente . Y ese sentido, la exigencia para el casting fue muy riguroso. Lo que quería es que tuvieran mucho trabajo actoral, que estuvieran fogados, con experiencia en el teatro, en la actuación, no quería actores nuevos. De hecho, hay muy pocos, todos los que participan en la serie son artistas de muy alto nivel. Hay un Reynaldo Arenas, Ismael La Rosa, Virna Flores, y muchos más, todos actores de muy alto, no son actores cualquiera o recién salidos de la Escuela de Arte Dramático”, explicó.

LOS OTROS LIBERTADORES, UNA SERIE QUE SE GRABÓ EN PANDEMIA

La serie de Latina se grabó en plena pandemia, un reto más que tuvo que enfrentar la producción. Sin embargo, según contó Camacho, todo fluyó de una manera responsable y sin ningún caso de COVID-19.

“Cuando uno tiene una producción bien organizada y cuando los libretos están claro, eso se traslada en los productores y hace que el trabajo sea más fácil, el rodaje lo hicimos entre febrero y abril del 2021, en plena pandemia, con mucha seguridad, siguiendo los protocolos de bioseguridad. No tuvimos un solo caso de COVID, fluyó perfectamente, de una manera muy limpia. Creo que el espíritu de salir adelante, el deseo de contarle al país cómo nacimos como República, cómo somos libres, por qué somos libres, ese espíritu se trasladó en la pantalla” , indicó.

LOS OTROS LIBERTADORES FRENTE A LAS CRÍTICAS

Sin embargo, así como tuvo buenas críticas, sorprendió un comentario de uno de los actores Reinaldo Arenas, que acusó a la producción de cortar escenas y no fluir con la trama. Ante ello, Camacho señaló a Infobae que respeta la visión de las personas pero prefería no ahondar en el tema.

Por su parte, Christian Esquivel señaló a El Comercio que Reynaldo tenía derecho a criticar, pero para él no fue “oportuno ni responsable”. Como se recuerda, Esquivel interpretó a Túpac Amaru II.

¿EN QUÉ CATEGORÍAS FUE PRESELECCIONADA LOS OTROS LIBERTADORES?

Dentro de las Categorías que han sido reconocidas en la serie tenemos:

- Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica de ficción o documental.

- Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Giovanni Arce.

- Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Magaly Solier.

- Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Bruno Odar.

- Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Andrea Luna.

- Mejor Creador de Serie: Luis Guillermo Camacho.

SEGUIR LEYENDO: