Magaly Medina sobre Melissa Paredes por pensar en atentar contra su vida: “No la vimos deprimida, sino fresca”

Magaly Medina arremetió contra Melissa Paredes por decir que pensó en atentar contra su vida tras ampay.

Magaly Medina se mostró asombrada por las recientes declaraciones de Melissa Paredes, quien confesó en una entrevista haber pensado en atentar contra su vida después de protagonizar un ampay con Anthony Aranda, estando aún casada con Rodrigo Cuba.

Sobre la entrevista que brindó la modelo al diario Trome, la ‘Urraca’ no pudo creer que Melissa dijera que Anthony Aranda es un hombre “bueno” y que tuvo “pensamientos feos” tras ser ampayada por las cámaras de Magaly Medina, dando a entender que estuvo deprimida.

“Me parece bien grave e irresponsable de su parte. Todos la vimos como la mujer más cara de palo de la farándula al salir después del ampay de lo más atrevida , de lo más respondona, siempre enfrentándose a todo el mundo, deshaciendo su matrimonio. Así se lucía luego del ampay”, dijo en un primer momento la conductora de TV sobre la actitud de Paredes.

“Este es un país donde las afecciones mentales están bien descuidadas, donde la depresión es un enemigo silencioso y una enfermedad de la que nadie habla. Entonces, a ella no la vimos deprimida, sino fresca como una lechuga. Ahora viene a querer victimizarse ”, añadió.

UNA FALTA DE RESPETO HACIA LA DEPRESIÓN

Magaly Medina le recordó a Melissa Paredes que ella fue quien inició la pelea mediática con Rodrigo Cuba cuando se presentó en América Hoy para asegurar que él sabía que ya estaban separados, en lugar de aceptar su error. Además, que no dejó de tirarle indirectas cuando estuvo como conductora durante un corto tiempo en Mujeres al Mando, programa que saldrá del aire este 25 de febrero.

Por este motivo, la periodista de espectáculos consideró que las declaraciones de Melissa son una tremenda falta de respeto para las personas que luchan contra la depresión diariamente.

“Es una gran falta porque ella inmediatamente salió fresca y en todos los programas. Salió a pelearse por su ex y a dejar bien clarito que no estaba enamorada del Gato Cuba. Hizo el divorcio en tiempo record y oficializó a su amante al toque. No veo en qué momento ella se sintió mal”, expresó Medina.

Magaly también le pidió a Melissa que piense en su hija antes de hablar, ya que la menor no solo se enterará que sus padres se divorciaron por un ampay, sino que su madre hasta pensó en atentar contra su vida debido a este hecho.

“Qué irresponsable decir que pensaste en quitarte la vida teniendo una hija. Ella fue la que generó todo eso, la que salió con otra persona estando casada. Si tú generas eso, te ampayan y todos se enteran, no vengas a victimizarse”, subrayó.

Magaly Medina llama "irresponsable" a Melissa Paredes por confesar en una entrevista que pensó en quitarse la vida tras ampay. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES?

En entrevista para diario Trome, la modelo confesó que los ataques que recibió tras ser ampayada fueron tantos que pensó en atentar contra su vida, algo que no llegó a hacer por su pequeña. Es ahí donde decidió buscar ayuda profesional.

“ Tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad”, dijo.

“ No lo hice (atentar contra mi vida), pero sí se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional”, remarcó.

