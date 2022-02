Emilio Jaime quiere recuperar su amistad con Austin Palao: “Me gustaría juntarme con él para conversar”

Emilio Jaime quiere recuperar su amistad con Austin Palao. (Foto: Captura TV / Instagram)

Este 17 de febrero, Emilio Jaime estuvo enlazado con el programa En boca de todos y no puedo evitar las preguntas sobre Austin Palao. Recordemos que ambos se encuentran distanciados después de que se le acusara a Emilio de romper los “códigos” de amistad por empezar una relación con Luciana Fuster, expareja de Austin.

Es por ello que el conductor Ricardo Rondón aprovechó la oportunidad para consultarle si le gustaría volver a tener una amistad con el modelo y si considera que le debe una disculpa. “¿Sientes que hay una disculpa pendiente o por lo menos una charla?”.

Rápidamente, el cantante no dudó en responder y señaló que espera tener una reunión con el exchico reality. “Yo muero de ganas. Si él (Austin Palao) está viendo, quiero conversar con él, espero que sea en una próxima oportunidad. Sé que el está de viaje en Ecuador, pero ya en una próxima venida al Perú de verdad que me gustaría juntarme con él para conversar, nos la debemos“.

Cabe resaltar que Emilio Jaime decidió retirarse de la televisión peruana para ir a vivir a Medellín, Colombia, y emprender su talento en la música desde el año 2019. Mientras que Austin Palao está viajando a diferentes países desde su participación en “El poder del amor”.

Por otro lado Alejandra Baigorria, quien se encontraba en el set, señaló que retomar la amistad que había entre los exchicos reality no sería posible, pues conoce muy bien a Austin Palao por ser la enamorada de su hermano, Said Palao.

“Pensando en la personalidad de Austin y cómo es él, yo creo que él no va a querer”, acotó la empresaria causando el asombro de los conductores y agregando que es su opinión personal, puesto que todo podría cambia en un futuro.

Sin embargo, no es la primera vez que Emilio Jaime confiesa que desea reconciliarse con Austin Palao. En una entrevista en 2020 reveló que lo extrañaba. “Tengo que reconocer algo y lo voy a decir por primera vez: Lo extraño mucho y siempre lo recuerdo. Acá tengo una foto de cuando fue nuestro primer show. Me quedo con esos recuerdos”.

Emilio Jaime quiere reconciliarse con Austin Palao.

EMILIO JAIME PREFIERE A FLAVIA LAOS Y AUSTIN PALAO SOBRE LUCIANA Y PATRICIO

El exchico reality Emilio Jaime regresó de Colombia y estuvo como invitado en una entrevista para el programa En boca de todos. El también cantante no pudo evitar responder las preguntas sobre sus exparejas, Flavia Laos y Luciana Fuster.

Como sabemos, ambas han iniciado nuevos romances con Austin Palao y Patricio Parodi, respectivamente. Asimismo, los dos en su momento compartieron el set de Esto es Guerra con Emilio Jaime. Es por ello que, en diálogo con el programa, le consultaron cuál de las parejas duraría más tiempo juntas.

“Una pareja más duradera podría ser entre Flavia y Austin, yo creo que esa (...) No sé, no quiero juzgar a nadie, pero si tú me dices así, a primera percepción, yo creo que más tiempo durarían Austin con Flavia. No sé, yo creo que hacen muy bonita pareja”, señaló.

Por otro lado, le preguntaron quien de las dos influencers le parece más guapa. El modelo no dudó en señalar como su favorita a Flavia Laos. “Las dos son guapísimas pero más guapa me parece B (Flavia Laos)”. Además, aprovechó la oportunidad para enviarles saludos. “No las veo hace tiempo, pero les mando saludos y un beso a las dos”.

Emilio Jaime elije a Flavia Laos y Austin Palao sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi: “Durarían más”

SEGUIR LEYENDO