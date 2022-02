Luciana Fuster se pronuncia sobre los “códigos” de amistad tras ampay de Flavia Laos y Austin Palao besándose

Luciana Fuster se pronunció tras imágenes de su ex con Flavia Laos. (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que Luciana Fuster estuvo atenta al video promocional que difundió Amor y Fuego este martes 8 de febrero, donde se ve a su expareja Austin Palao besando a Flavia Laos. La modelo no dejó de mandar unas tremendas indirectas en redes sociales a la ex de Patricio Parodi.

Recordemos que Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron con gran expectativa que el miércoles 9 de febrero saldrían a la luz las imágenes que confirmarían que entre Austin y Flavia no solo existiría una simple amistad, sino un romance que intentaron mantener oculto; una historia muy parecida a la ‘Pato’ Parodi con Luciana Fuster.

La modelo de Esto es Habacilar se pronunció en su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre la supuesta “traición” de Flavia Laos, quien siempre ha dejado en claro que ella sí respeta los códigos de amigas, pero que ahora ha sido captada con el ex de Luciana.

En Twitter, Fuster escribió: “El chiste se cuenta solo” . De inmediato, los usuarios relacionaron este mensaje con el ampay de su expareja, ya que fue publicado minutos después de la difusión de las imágenes de él con Flavia.

Luciana Fuster se pronuncia en Twitter tras ampay de Flavia Laos con Austin Palao. (Foto: Twitter)

LUCIANA FUSTER LE RECUERDA LOS “CÓDIGOS” DE AMIGAS

Luciana Fuster también respondió una serie de preguntas en su cuenta oficial de Instagram con el fin de mandarle un par de indirectas a la exprotagonista de Ven Baila Quinceañera.

“Tienes razón que los códigos entre amigas se respetan”, fue una de las interrogantes que recibió en su caja de preguntas. Luciana contestó: “ Ajá, claro que sí, Ale Fuller, ¿qué opinas tú? ”.

Cabe resaltar que se cree que el distanciamiento entre Flavia Laos y Ale Fuller, quienes antes se mostraban como amigas inseparables, se debe a que la rubia modelo habría sido la manzana de la discordia en su relación con Pablo Heredia. Pese a los rumores, el actor argentino aclaró que jamás pasó algo entre ellos.

Luciana Fuster habla sobre los "códigos" de amistad. (Foto: Instagram)

En otro momento, la guerrera recibió otra inusual pregunta: “¿Qué piensas de aquellas personas que se golpean el pecho diciendo YO NUNCA, pero bien que lo hacen?”, a lo que la saliente de Patricio Parodi respondió “ Que lo hicieron, que lo hacen y lo seguirán haciendo... pero señalan al resto para intentar quedar limpias ”.

Luciana Fuster habla sobre los "códigos" de amistad. (Foto: Instagram)

FLAVIA LAOS CONFESÓ QUE LE GUSTA AUSTIN PALAO

El lunes 7 de febrero, Flavia Laos se presentó en el set de América Hoy y aunque se mostró incómoda cuando le preguntaron sobre los códigos y temas relacionados a Patricio Parodi y Luciana Fuster, no dudó en confesar que le gusta Austin Palao y hasta de nombrar sus cualidades.

Durante el programa, le pidieron a la rubia modelo que escriba la inicial del chico de la farándula que le gusta. De inmediato, la influencer respondió: “¿Quieren saber? Lo van a saber”. Es así como no dudó en escribir una gran A, causando emoción en las conductoras.

“No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo”, aclaró Flavia.

Flavia Laos no habla de Patricio Parodi pero sí halaga a Austin Palao. (Video: América Hoy/ América TV)

SEGUIR LEYENDO: