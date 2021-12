Alejandra Baigorria sufre al hacer deporte: “Siento que nunca volveré a tener mi pie igual”

Alejandra Baigorria espera recuperarse pronto del pie izquierdo. (Foto: Instagram)

Nada es fácil. Alejandra Baigorria ha tenido un 2021 bastante complicado luego de romperse el talón de Aquiles durante una competencia en Esto es Guerra. La empresaria tuvo que ser operada de emergencia y ahora viene recuperándose de pocos para recuperar la movilidad de su pie izquierdo.

Ella tomó la decisión de recibir el Año Nuevo 2022 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, al lado de su pareja Said Palao. Asimismo, en su cuenta personal de Instagram, cuenta los detalles de su día a día.

Fue así que la exchica reality dio detalles del estado de su pie, el cual todavía se encuentra en plena recuperación, pues contó que todavía le cuesta mucha hacer deportes, esto debido al gran dolor que siente cada vez que se moviliza.

“¡Segundo día de poder hacer algo de deporte! No puedo correr, caminar me duele, camino mal, no tengo rango de movimiento, me frustro horrible. Hay momentos que siento que nunca volveré a tener mi pie igual ”, contó.

Aunque todavía le cuesta caminar y correr, Alejandra Baigorria señaló que seguirá luchando para poder superar este difícil momento que le toca afrontar, pues sabe que hay personas que tienen problemas más fuertes que el de ella.

“Pero le pongo ganas y nada, a darle duro, peores cosas pasan en la vida y la gente sigue, así que yo también lo haré. Vamos bellos, todos tenemos problemas, pero afrontarlos y seguir es lo que hará que todo sea más fácil ”, dice en su publicación.

Alejandra Baigorria cuenta cómo está su pie. (Foto: Instagram)

SUS COMPAÑEROS LA APOYAN

Como se sabe, Alejandra Baigorria representó una fuerte baja en el equipo de los ‘combatientes’ durante la etapa final de Esto es Guerra. Por este motivo, sus compañeros de equipo le enviaron algunos mensajes esperando que se recupere pronto.

“Es una lástima, le he dicho que todo pasa por algo. Estoy seguro de que después de esta lesión va a salir una Alejandra renovada y llena de energía ”, dijo Pancho Rodríguez.

“Es una lesión fuerte que va a demorar en recuperar, pero se va a recuperar. Lamentablemente, no la vamos a ver por acá por un buen tiempo”, comentó Melissa Loza.

PODRÍA TARDAR HASTA CUATRO MESES

De acuerdo a Said Palao, su pareja, podrían pasar hasta cuatro meses para que Alejandra Baigorria recupere la movilidad de su pie izquierdo y pueda realizar sus actividades con normalidad.

El modelo señaló que la recuperación de la empresaria se encuentra demorando debido a que cada cuerpo reacciona diferente a las terapias, y al parecer ese sería el caso de la popular ‘Gringa de Gamarra’.

ALEJANDRA BAIGORRIA EXPLOTA CONTRA USUARIA

Alejandra Baigorria decidió responder al comentario que hizo una usuaria en la publicación de Said Palao en sus redes sociales. La empresaria no soportó que le dijeran que ella ‘mantenía’ a su pareja.

“ Qué ridícula es la gente que habla por hablar, jajaja, pero mientras nosotros somos felices y la pasamos lindo porque trabajamos ambos, duro, para darnos los gustos que podemos ”, dice.

