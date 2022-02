Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster: “No era amiga de Flavia Laos desde hace muchos años”

Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster de las críticas por "romper" los "códigos de amistad". (Foto: Instagram)

Los “códigos de amistad” son palabras que no dejan de mencionarse cada vez que alguien critica el romance de Patricio Parodi con Luciana Fuster. Aunque hasta la fecha no oficializan su relación, los detractores de la modelo no dejan de recordarle que “traicionó” a Flavia Laos al involucrarse sentimentalmente con su expareja.

Según las reglas no escritas que existen entre las mujeres, está prohibido iniciar una relación amorosa con el ex de una amiga. Algo que muchos acusan a Luciana Fuster de haber cometido, ya que fue captada besando a Patricio Parodi en un departamento en Paracas, pese a haber asegurado que no existía nada entre ellos.

Las críticas no se hicieron esperar y Luciana terminó como la “mala” de la película. Sin embargo, Patricio Parodi salió en su defensa en una reciente entrevista para el programa Estás en Todas, asegurando que ella no le hizo mal a nadie porque, en realidad, no era amiga de Flavia.

“ Yo te puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas desde hace muchísimos años. Desde que yo salía con Flavia no eran amigas, eso fue hace años. Trabajaron juntas, obviamente. La relación era laboral ”, expresó el también influencer.

NO ENTIENDE EL ENOJO DE FLAVIA LAOS

Patricio Parodi explicó que no tiene idea de por qué Flavia Laos ha dado entender en varios programas de televisión que Luciana Fuster faltó a los “códigos de amistad”, sabiendo que ellas nunca fueron cercanas como para haberse sentido “traicionada”.

“ No lo sé… La verdad no sé por qué dijo eso (que eran amigas). Me sorprendió mucho cuando lo vi. Dije ‘¿por qué lo dijo’? Fue una sorpresa ”, señaló.

Flavia Laos cortó toda comunicación con Patricio Parodi. (Foto: CapturaTV/Instagram)

También aprovechó para mandarle un mensaje a todas esas personas que critican en televisión a Luciana por los “códigos de amistad”. “Hay mucha gente que se suma a querer chancar (a Luciana) cuando no saben absolutamente nada, solo por querer salir en un portal. ¿Qué daño te ha hecho Luciana o yo para que hables de nosotros?”, señaló indignado.

¿EN QUÉ MOMENTO SE SINTIÓ ATRAÍDO POR LUCIANA FUSTER?

Aunque no quiso entrar en detalles, Patricio Parodi contó que su romance con Luciana Fuster empezó por las mismas fechas de las grabaciones de ‘La academia’, reality de Esto es Guerra donde compartieron un apasionado beso.

“Fue por esas fechas. El compartir mucho tiempo en el trabajo, grabar escenas con ella… Obviamente convivimos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo grabando, ensayando y trabajando. Pasó algún tipo de química, que se sienta chévere, y eso fue lo que sentimos”, sostuvo.

Patricio Parodi defendió a Luciana Fuster de las críticas por los "códigos de amistad" y reveló cuándo se sintió atraído por ella. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

LUCIANA FUSTER NO SE INCOMODA POR FLAVIA Y AUSTIN

Luciana Fuster dejó en claro que no tendría inconveniente en compartir el set de Esto es Guerra con Flavia Laos y Austin Palao. Como sabemos, Johanna San Miguel sorprendió al contar que a la temporada 2022 del reality regresaran competidores que han pasado por el programa durante los últimos 10 años.

Las cámaras de América Espectáculos abordaron a la influencer para consultarle al respecto. La chica reality aseguró que no se haría ningún lío si los se vuelven sus compañeros de trabajo.

“ Qué problema va haber, por qué habría un problema, yo no tengo problemas con nadie, al menos yo no sé si acá alguien tenga un problema pero normal ”, señaló la modelo.

Recordemos que Luciana Fuster es la expareja de Austin Palao, quien actualmente lo están vinculando con Flavia Laos por haber sido captados besándose en la casa de ella. Además, Laos ha confesado en varias entrevistas que el modelo le parece el chico más guapo de la farándula peruana.

