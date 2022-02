Emilio Jaime elije a Flavia Laos y Austin Palao sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi: “Durarían más”

Emilio Jaime considera que Flavia Laos y Austin Palao durarían más como pareja. (Foto: Instagram / Captura TV)

El exchico reality Emilio Jaime regresó de Colombia y estuvo como invitado en una entrevista para el programa En boca de todos. El también cantante no pudo evitar responder las preguntas sobre sus exparejas, Flavia Laos y Luciana Fuster.

Como sabemos, ambas han iniciado nuevos romances con Austin Palao y Patricio Parodi, respectivamente. Asimismo, los dos en su momento compartieron el set de Esto es Guerra con Emilio Jaime. Es por ello que, en diálogo con el programa, le consultaron cuál de las parejas duraría más tiempo juntas.

Emilio Jaime no pudo evitar las risas y comenzó recordando una canción del cantante Maluma. “Felices los cuatro, tienen que llamar a Maluma para que se las cante”.

“Una pareja más duradera podría ser entre Flavia y Austin, yo creo que esa (...) No sé, no quiero juzgar a nadie, pero si tú me dices así, a primera percepción, yo creo que más tiempo durarían Austin con Flavia. No sé, yo creo que hacen muy bonita pareja”, agregó.

Recordemos que Emilio Jaime fue pareja de Flavia Laos en el año 2017 y duraron hasta el 2018. Meses después, estuvo en una relación con Luciana Fuster a finales del mismo año, pero terminaron en el 2019.

FLAVIA LAOS ES MÁS GUAPA QUE LUCIANA FUSTER

Por otro lado, también fue consultado sobre Flavia Laos y Luciana Fuster. “Sabemos también que has estado con dos de las chicas más guapas de la televisión peruana. ¿A quién habrías elegido entre A Luciana Fuster y B Flavia Laos?”.

El cantante señaló que la actriz le parece más guapa que la chica reality. “Las dos son guapísimas pero más guapa me parece B (Flavia Laos)”. Además, aprovechó la oportunidad para enviarles saludos. “No las veo hace tiempo, pero les mando saludos y un beso a las dos”.

Finalmente, aclaró que se encuentra soltero y enfocado en su carrera musical, pues se encuentra haciendo colaboraciones con artistas internacionales.

Emilio Jaime elije a Flavia Laos y Austin Palao sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi: “Durarían más”

¿QUIÉN ES EMILIO JAIME?

René Emilio Jaime Guevara, conocido artísticamente como Emil o mediáticamente como Emilio Jaime, que nació el 21 de junio de 1998 y se ha convertido en un cantante modelo y exchico reality peruano que ahora radica en Medellín.

Su inicio en la televisión se dio gracias a su inscripción en el casting para ser parte del reality “Esto es guerra Teens”, programa que posteriormente, lo haría conocido, mientras ya había terminado el colegio a los 16 años en el año 2015.

En el 2017 ingresó a “Esto es Guerra” y tuvo una corta participación, pues meses después fue presentado en el programa de competencia “Combate” de ATV conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. También ha participado en el reality de baile “El Gran Show” de Gisela Valcárcel.

En el 2018 comenzó a incursionar en la música desempeñando en el género reguetón, lanzando sus primeros temas musicales como La sombrita, La confesión y Nuestro final. En el 2019 decidió retirarse de la televisión para ir a vivir a Colombia y emprender su talento en la música.

Actualmente, ha lanzado más de 10 canciones y algunas en colaboración con artistas como los cantantes colombianos Reykon y BO. Además, comenzó a trabajar con el cantante J Balvin para algunos proyectos. A lo paralelo con su música, Emil lanzó su propia marca de ropa denominado “Emil Merch”, donde fue un éxito y promociona a través de sus redes sociales.

Emilio Jaime como chico reality / Emilio Jaime en un concierto en Colombia. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO