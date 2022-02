Flavia Laos da la cara y le responde a Luciana Fuster: “Solo quiere dejarme mal”

Flavia Laos se refiere a las indirectas de Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Aunque ella asegura que no tiene ni una rivalidad con Luciana Fuster, Flavia Laos habló sobre las indirectas que le mandó su examiga en redes sociales, donde dejó entrever que su relación con Patricio Parodi terminó por sus supuestas ‘juergas’ en el extranjero.

Durante un enlace que tuvo con el programa Amor y Fuego, la modelo aclaró por qué terminó su romance con el popular ‘Pato’, además de referirse a los mensajes que publicó la locutora radial en sus historias de Instagram.

“La razón por la que terminé con Patricio no fue esa (sus supuestas ‘fiestas’), fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal ”, señaló la rubia.

Asimismo, Flavia Laos señaló que el final de su relación con el integrante de Esto es Guerra fue totalmente madura, por lo que solo desea quedarse con los mejores recuerdos de los años que compartieron juntos.

“ Nos sentamos a conversar y nos dimos cuenta que no teníamos las mismas metas para nuestras vidas, fue muy maduro ”, explicó la modelo para el programa Amor y Fuego, dejando claro de esta manera que no fue el chico reality quien tomó la decisión.

De otro lado, la también cantante se refirió a las declaraciones que dio el ‘Pato’ en defensa de Luciana Fuster, asegurando que ella nunca fue amiga de Flavia Laos como se quiere dejar ver. “Dice ‘si supieran...’ pero no dice nada”, indicó.

Amor y Fuego se contactó con Flavia Laos para saber más detalles de su ruptura con Patricio Parodi.

¿POR QUÉ FLAVIA LAOS Y ALE FULLER SE DISTANCIARON?

Después que Alessandra Fuller y Pablo Heredia anunciaron el fin de su relación, existieron rumores sobre que el motivo de su rompimiento tenía que ver con Flavia Laos, pues el actor argentino y la modelo habrían tenido algo.

Luego de darse a conocer estos rumores, las amigas que se hicieron conocidas en la telenovela ‘Ven Baila Quinceañera’, dejaron de frecuentarse y cada uno empezó a rodearse de otras amistades.

Es así que en un enlace telefónico con Amor y Fuego, Flavia Laos se animó a responder sobre su alejamiento con Ale Fuller, descartando que se haya debido a un hombre.

De acuerdo a la modelo, después de las grabaciones de la novela dejaron de frecuentarse, pues cada una tomó caminos separados, pues mientras ella empezó a grabar otra novela con Mayra Goñi, la otra rubia hizo lo mismo pero con otra producción.

FLAVIA LAOS PROTAGONIZA BOCHORNOSO INCIDENTE EN LA VÍA PÚBLICA

Flavia Laos protagonizó un bochornoso incidente este último fin de semana tras salir de una fiesta en total estado de ebriedad. Después dejarse ver con Austin Palao hace unos días, en una reunión de karaoke en casa de una de las amigas de la actriz, la modelo fue captada en una discoteca del sur.

Cuando la modelo ya estaba rumbo a su casa con unas amigas, se puede ver cómo la joven bajar del auto en total estado de ebriedad para vomitar y orinar en plena Panamericana Sur. La modelo Alexandra Balarezo intentó cubrirla, pero las cámaras de Rodrigo González lograron grabarla toda la escena.

